Гречневая каша является самой полезной для пожилых людей, потому что содержит много клетчатки и помогает вывести из организма токсины, рассказала NEWS.ru диетолог Елена Соломатина.

Она напомнила, что эта крупа предотвращает диабет, сердечно-сосудистые заболевания, гипертонию. Также гречка содержит большое количество магния, необходимого для нормальной работы сердечно-сосудистой системы

О том, какая каша является самой полезной для здоровья пожилых людей диетолог Елена Соломатина порталу NEWS.ru.

По ее словам, польза гречневой каши заключается в том, что она содержит большое количество клетчатки, поэтому способствует выведению токсинов из организма. Клетчатка помогает выводить лишний сахар и надолго сохраняет чувство сытости.

Диетолог отметила, что такая крупа служит профилактикой доя сердечно-сосудистых болезней, диабета, гипертонии. Кроме того, гречка содержит магний, необходимый доля нормального функционирования сердечно-сосудистой системы и поддержания костной системы, особенно для пожилых. Он также полезен для зубов, обеспечивает перистальтику кишечника, расслабляет сосудистую стенку, контролирует повышение давление и снимает нервное напряжение.

Диетолог также отметила, что в гречневой крупе есть много рутина, способного улучшить капиллярное кровообращение.