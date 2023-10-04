5 простых, но вкусных блюд из рыбных консервов

Из привычного продукта можно получить кулинарный шедевр.

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Рыбные консервы — простой, доступный, знакомый всем продукт. Их покупают про запас, использую в качестве закусок, а еще самые привычные консервы можно превратить при правильном подходе превратятся в аппетитное блюдо.

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Походный супчик

Самый простой и быстрый вариант первого блюда. На его приготовление не уйдет больше получаса.

Поставьте воду кипятиться, а в это время очистите овощи: картофель, морковь, лук.

Картофель нарежьте кубиками, лук мелко нашинкуйте, морковку натрите на терке.

Обжарьте лук и морковь с томатной пастой, а картофель отправляйте в кипящую воду. Дайте ей повариться 10 минут, после этого в кастрюлю добавьте зажарку, лавровый лист и баночку горбуши в собственном соку.

Посолите по вкусу, дайте супчику покипеть 10 минут. Готово!

Риет из горбуши или тунца

Это отличный вариант для вкусного, сытного завтрака.

Поставьте хлеб подсушиться в тостере или на сковороде. В это время рыбные консервы разомните вилкой, добавьте к ним одно вареное яйцо, три столовых ложки творожного сыра, зелень.

Смешайте все компоненты, заправьте риет по вкусу.

Яркий вариант: пара капель табаско и немного соевого соуса.

Намажьте паштет на хлеб. Приятного аппетита!

Мимоза по-новому

Этот вариант легче классической мимозы, но не менее вкусный и яркий.

Первым слоем выложите на плоскую тарелку натертый отваренный картофель, затем измельченную вилкой консервированную горбушу.

Если любите лук, нарежьте его мелко и выложите на рыбку. Этот слой можно смазать майонезом.

Сверху на лук выложите шапку из салата айсберг и слегка утрамбуйте его.

Следующий слой — натертый сыр, снова добавьте майонез, а последним слоем выложите натертые яйца.

Заливной пирог

Сэндвичи с тунцом — классика американской кухни, но можно создать более оригинальное блюдо.

Взбейте вилкой два яйца, добавьте немного соли, влейте стакан кефира и начинайте вводить муку, пока тесто не станет похожим на консистенцию на то, из которого жарят оладьи.

Консервированный тунец без масла смешайте с отварным яйцом и зеленым луком, добавьте каплю острого соуса.

Вылейте половину теста в форму, затем выложите начинку и залейте оставшееся тесто.

Отправляйте пирог в духовку на 30 минут, получится нежный, сочный ужин.

Острый рулет

Отличная закуска, которую легко взять собой, а еще можно подать ее на праздничный стол.

Разверните лаваш и разрежьте его пополам. Намажьте плавленым сыром, следующим слоем выложите морковь по-корейски, сверху консервированный тунец.

Предварительно разомните рыбу вилкой и добавьте каплю острого соуса.