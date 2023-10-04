5 простых, но вкусных блюд из рыбных консервов
Из привычного продукта можно получить кулинарный шедевр.
Рыбные консервы — простой, доступный, знакомый всем продукт. Их покупают про запас, использую в качестве закусок, а еще самые привычные консервы можно превратить при правильном подходе превратятся в аппетитное блюдо.
Походный супчик
Самый простой и быстрый вариант первого блюда. На его приготовление не уйдет больше получаса.
Поставьте воду кипятиться, а в это время очистите овощи: картофель, морковь, лук.
Картофель нарежьте кубиками, лук мелко нашинкуйте, морковку натрите на терке.
Обжарьте лук и морковь с томатной пастой, а картофель отправляйте в кипящую воду. Дайте ей повариться 10 минут, после этого в кастрюлю добавьте зажарку, лавровый лист и баночку горбуши в собственном соку.
Посолите по вкусу, дайте супчику покипеть 10 минут. Готово!
Риет из горбуши или тунца
Это отличный вариант для вкусного, сытного завтрака.
Поставьте хлеб подсушиться в тостере или на сковороде. В это время рыбные консервы разомните вилкой, добавьте к ним одно вареное яйцо, три столовых ложки творожного сыра, зелень.
Смешайте все компоненты, заправьте риет по вкусу.
Яркий вариант: пара капель табаско и немного соевого соуса.
Намажьте паштет на хлеб. Приятного аппетита!
Мимоза по-новому
Этот вариант легче классической мимозы, но не менее вкусный и яркий.
Первым слоем выложите на плоскую тарелку натертый отваренный картофель, затем измельченную вилкой консервированную горбушу.
Если любите лук, нарежьте его мелко и выложите на рыбку. Этот слой можно смазать майонезом.
Сверху на лук выложите шапку из салата айсберг и слегка утрамбуйте его.
Следующий слой — натертый сыр, снова добавьте майонез, а последним слоем выложите натертые яйца.
Заливной пирог
Сэндвичи с тунцом — классика американской кухни, но можно создать более оригинальное блюдо.
Взбейте вилкой два яйца, добавьте немного соли, влейте стакан кефира и начинайте вводить муку, пока тесто не станет похожим на консистенцию на то, из которого жарят оладьи.
Консервированный тунец без масла смешайте с отварным яйцом и зеленым луком, добавьте каплю острого соуса.
Вылейте половину теста в форму, затем выложите начинку и залейте оставшееся тесто.
Отправляйте пирог в духовку на 30 минут, получится нежный, сочный ужин.
Острый рулет
Отличная закуска, которую легко взять собой, а еще можно подать ее на праздничный стол.
Разверните лаваш и разрежьте его пополам. Намажьте плавленым сыром, следующим слоем выложите морковь по-корейски, сверху консервированный тунец.
Предварительно разомните рыбу вилкой и добавьте каплю острого соуса.
Сверните рулет и оставьте пропитываться на час-два.