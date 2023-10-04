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Диетолог Арзамасцев перечислил напитки, которые ухудшают состояние костей

Диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал о том, что сладкая газировка, чай и кофе ухудшают состояние костей.

По его словам, здоровье костной ткани обеспечивает кальций, однако он выводится из организма, когда человек употребляет определенных продукты.

Так, в сладких газированных напитках есть ортофосфорная кислота, и когда человек получает ее в избытке, то увеличивается выведение кальция.

Такой же эффект приносит злоупотребление чаем и кофе.

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