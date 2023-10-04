Диетолог Арзамасцев перечислил напитки, которые ухудшают состояние костей
Диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал о том, что сладкая газировка, чай и кофе ухудшают состояние костей.
По его словам, здоровье костной ткани обеспечивает кальций, однако он выводится из организма, когда человек употребляет определенных продукты.
Так, в сладких газированных напитках есть ортофосфорная кислота, и когда человек получает ее в избытке, то увеличивается выведение кальция.
Такой же эффект приносит злоупотребление чаем и кофе.
Ранее мы писали о необычном свойстве кофе.
Рамблер: главные новости