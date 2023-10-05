Анастасия Кондаурова считает, что в межсезонье всем обязательно надо добавлять в свое меню экзотические фрукты, которые содержат массу полезных для поддержания иммунитета человека элементов.

«Манго – главный фрукт осени, и этому есть несколько причин», – отметила Кондаурова в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Манго способствует сохранению оптимального состояния иммунной системы. Этот фрукт имеет в своем составе много витамина C, а это важный компонент для укрепления здоровья, особенно осенью, когда вокруг нас становится все больше вирусных инфекций.

Анастасия Кондаурова подчеркнула, что непогода оказывает губительное воздействие на кожу. Чтобы снизить его, необходимо добавить в рацион витамин А. Он в больших количествах содержится в манго. Также эти экзотические плоды богаты и другими антиоксидантами, которые помогают поддерживать эластичность кожи, спасая ее от высыхания и первых признаков старения.