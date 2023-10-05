Вкуснее магазинного: 3 простых рецепта домашнего сыра
Цена на сыр в последнее время заставляет печально вздыхать, да и качество большого сегмента продукции оставляет желать лучшего. Отличная альтернатива магазинным вариантам — домашний сыр. Приготовить его получится даже у начинающего кулинара, к тому же, никаких особенных приспособлений не понадобится. Все уже есть у вас дома.
Плотный соленый сыр
Он особенно понравится тем, кто любит брынзу, идеально подойдет для овощных салатов.
Поставьте на медленный огонь литр молока, всыпьте в него столовую ложку соли, а пока жидкость закипает, взбейте два яйца, к ним добавьте 200 грамм сметаны и хорошо все перемешайте. Когда молоко начнет кипеть, вылейте кислую смесь тонкой струйкой, постоянно помешивая. Дайте будущему сыру покипеть 5 минут, чтобы сыворотка отделилась от хлопьев. Застелите дуршлаг тремя слоями марли и установите над глубокой миской. Слейте расслоившееся молоко и дайте ему стечь час-два. После этого завяжите марлю и поставьте на сыр тарелку с грузом. Уберите всю конструкцию в холодильник. Через сутки ваш сыр будет готов.
Сливочный сыр
Он мягкий, нежный, украсит любой бутерброд.
В кастрюлю вылейте литр молока и всыпьте килограмм творога, помешивая, доведите до закипания и дайте покипеть пару минут. Затем, как и в первом рецепте, откиньте на дуршлаг, застеленный марлей. Дайте сыру стечь, можно придавить его руками, чтобы ускорить процесс.
Верните массу в кастрюлю добавьте 3 сырых яйца и 100 грамм сливочного масла, немного соли и соды на кончике ножа. Вымешайте руками в перчатках до однородности. Поставьте кастрюлю на медленный огонь и постоянно перемешивайте, доведите до кипения и дайте побурлить еще 6 минут. Не переставайте мешать!
Затем массу выложите в любую форму, застеленную пищевой пленкой, и сверху прикройте сыр. Оставьте на ночь.
Почти моцарелла
Для этого варианта понадобится сычужный фермент. Растворите 1 грамм фермента в 200 миллилитрах теплой воды, вода должна быть предварительно прокипяченной или очищенной. Выдавите 100 грамм лимонного сока, а 4 литра молока вылейте в кастрюлю, добавьте к нему сок лимона и постоянно помешивайте.
Медленно нагревайте молоко, необходимо нагреть до 33—36°, как только вы достигнете этой температуры вылейте сычужный фермент и хорошо перемешайте. Снимите сыр с огня и дайте постоять 20 минут под крышкой.
Снимите образовавшийся творог шумовкой и выложите на застеленный марлей дуршлаг, немного сжимайте массу руками. Верните сыворотку на огонь, руками формируйте из стекшего творога шарики и в ситечке опускайте их в сыворотку на пару минут. Готовые шарики поместите в соляной раствор: два литра воды и пара столовых ложек соли. Пусть моцарелла побудет в жидкости 4 часа. Сыр готов!