3 простых рецепта домашнего сыра

Цена на сыр в последнее время заставляет печально вздыхать, да и качество большого сегмента продукции оставляет желать лучшего. Отличная альтернатива магазинным вариантам — домашний сыр. Приготовить его получится даже у начинающего кулинара, к тому же, никаких особенных приспособлений не понадобится. Все уже есть у вас дома.

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Плотный соленый сыр

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Он особенно понравится тем, кто любит брынзу, идеально подойдет для овощных салатов.

Поставьте на медленный огонь литр молока, всыпьте в него столовую ложку соли, а пока жидкость закипает, взбейте два яйца, к ним добавьте 200 грамм сметаны и хорошо все перемешайте. Когда молоко начнет кипеть, вылейте кислую смесь тонкой струйкой, постоянно помешивая. Дайте будущему сыру покипеть 5 минут, чтобы сыворотка отделилась от хлопьев. Застелите дуршлаг тремя слоями марли и установите над глубокой миской. Слейте расслоившееся молоко и дайте ему стечь час-два. После этого завяжите марлю и поставьте на сыр тарелку с грузом. Уберите всю конструкцию в холодильник. Через сутки ваш сыр будет готов.

Сливочный сыр

Он мягкий, нежный, украсит любой бутерброд.

В кастрюлю вылейте литр молока и всыпьте килограмм творога, помешивая, доведите до закипания и дайте покипеть пару минут. Затем, как и в первом рецепте, откиньте на дуршлаг, застеленный марлей. Дайте сыру стечь, можно придавить его руками, чтобы ускорить процесс.

Верните массу в кастрюлю добавьте 3 сырых яйца и 100 грамм сливочного масла, немного соли и соды на кончике ножа. Вымешайте руками в перчатках до однородности. Поставьте кастрюлю на медленный огонь и постоянно перемешивайте, доведите до кипения и дайте побурлить еще 6 минут. Не переставайте мешать!

Затем массу выложите в любую форму, застеленную пищевой пленкой, и сверху прикройте сыр. Оставьте на ночь.

Почти моцарелла

Для этого варианта понадобится сычужный фермент. Растворите 1 грамм фермента в 200 миллилитрах теплой воды, вода должна быть предварительно прокипяченной или очищенной. Выдавите 100 грамм лимонного сока, а 4 литра молока вылейте в кастрюлю, добавьте к нему сок лимона и постоянно помешивайте.

Медленно нагревайте молоко, необходимо нагреть до 33—36°, как только вы достигнете этой температуры вылейте сычужный фермент и хорошо перемешайте. Снимите сыр с огня и дайте постоять 20 минут под крышкой.