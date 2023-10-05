Диетолог объяснила, почему осенние ягоды считаются суперфудами

Осенние ягоды — клюква, брусника и облепиха — по праву считаются «концентрированной пользой», рассказала в беседе с aif.ru нутрициолог, клинический психолог-диетолог Анна Ивашкевич. Она добавила, что благодаря обилию питательных микроэлементов и витаминов эти ягоды также называют суперфудами или продуктами с высокой пищевой ценностью.

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Клюкву считают суперфудом из-за питательных микроэлементов, витаминов и антиоксидантов, входящих в состав. Это кальций, витамин С, магний, калий, витамины К и E, натрий, фосфор, фолиевая кислота, витамины группы B, марганец, медь и так далее, — отметила специалист.

Она напомнила, что эта ягода полезна для сердечно-сосудистой системы, оказывает противовоспалительный эффект и снижает риск возникновения инфекций мочевыводящих путей. А морс из нее помогает регулированию уровня сахара и холестерина в крови.

Облепиха богата витаминами группы B, D, E, А, содержит бета-каротин, фолиевую кислоту, а также минеральные микроэлементы и антиоксиданты. Эта ягода полезна при сезонных простудах, воспалительных процессах, болезнях сердца, продолжила диетолог.

По ее словам, еще одним суперфудом называют бруснику благодаря ее питательной ценности и содержанию аскорбиновой кислоты, полифенолов, клетчатки, витаминов E, A, C, фолиевой кислоты, марганца. Ягода является помощником в борьбе с простудными заболеваниями, полезна для сердечно-сосудистой системы, снижает уровень сахара в крови и положительно влияет на здоровье кожи.

Как добавила Ивашкевич, отказаться от этих ягод необходимо при язвах, гастрите и других проблемах органов ЖКТ.