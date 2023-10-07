Какие продукты содержат витамин D

Порядка 90% витамина D человек получает от солнечных лучей. Но в осенний период так мало ясных дней, что приходится восполнять недостаток этого микроэлемента другим способом. “Рамблер” разобрался, какие продукты надо есть, чтобы не столкнуться с дефицитом витамина D.

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Жирная рыба

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Большое количество витамина D содержится в морепродуктах, однако его количество в рыбе во многом зависит от ее среды обитания. Концентрация микроэлемента в дикой рыбе будет значительно выше чем в той, которую выращивали искусственным методом. Поэтому дикая особь содержит 247% витамина D от суточной нормы, а выращенная – только 32%.

Селедка, сардины и скумбрия больше остальных сортов богаты важным микроэлементом, причем его концентрация не меняется в зависимости от способа приготовления. Включив в рацион кету, горбушу, палтуса и консервированного тунца тоже можно восполнить недостаток витамина D. Однако консервами лучше не злоупотреблять: в них содержится вредный токсин – метил ртути.

А вот из морепродуктов лучше выбрать устрицы. В одном моллюске содержится порядка 40% суточной нормы.

Яйца

Восполнить дефицит витамина D можно с помощью цельных яиц. В основном, все полезные микроэлементы содержатся в желтке: порядка 5% от суточной нормы витамина. Его количество зависит от того, как часто курица находилась на солнце и каким кормом ее кормили. Птицы, которых выращивали на ферме, несут яйца, содержащие в несколько раз больше витамина D.

Грибы

Витамин D вырабатывается в них в результате воздействия ультрафиолетовых лучей. В грибах содержится большое количество D2, в то время как, например, в морепродуктах преобладает D3. Некоторые из сортов грибов обладают такой большой концентрацией витамина, что она может превышать суточную норму человека в несколько раз. Однако грибы, которые мы встречаем на полках магазинов, выращиваются преимущественно в темноте, поэтому пользы от них намного меньше.

Апельсиновый сок