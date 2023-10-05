Один полезный овощ, способный снизить холестерин
Овощи содержат фитохимические вещества, которые помогают предотвратить заболевания, связанные с образом жизни, такие как рак, диабет, болезни сердца и цереброваскулярные заболевания.
Японский ученый Масахиро Ивасаки в своей книге-исследовании «Овощи — самая сильная инвестиция» рассказал о том, какие овощи следует есть людям, обеспокоенным уровнем холестерина.
Овощ, снижающий плохой холестерин
Каждый овощ содержит различные типы мощных антиоксидантных соединений, называемых фитохимическими веществами.
Капсантин, придающий красному болгарскому перцу и перцу чили красный цвет, также является разновидностью фитохимического вещества.
Обратите внимание, что он отличается от капсаицина, который является острым ингредиентом. Капсантин обладает сильным антиоксидантным действием, а его антиоксидантная сила примерно в 1,5 раза выше, чем у бета-каротина.
Говорят, что уровень плохого холестерина имеет тенденцию повышаться из-за чрезмерного потребления животных жиров, отсутствия физических упражнений и ожирения, и ключом к его снижению является повышение уровня хорошего холестерина.
Было доказано, что капсантин, содержащийся в красном болгарском перце и перце чили, повышает уровень хорошего холестерина.
Разница между красным и зеленым перцем
Среди всех зеленых перцев красный перец считается цельным. Зеленый перец, который вы часто видите в супермаркетах, на самом деле еще незрелый. Когда зеленый болгарский перец созревает примерно семь недель, он становится красным, в котором повышенное содержание капсантина и витамина С.
Говорят, что красный болгарский перец содержит примерно в два раза больше витамина С, чем лимоны, и богат как капсантином, так и витамином С. Как объясняет ученый, красный перец действительно лучший овощ для борьбы с высоким уровнем холестерина.
Другие эффекты капсантина
Говорят, что капсантин очень эффективен при диете. Наблюдая за прогрессом мышей, получавших диету с высоким содержанием жиров, и мышей, которых кормили диетой с высоким содержанием жиров и капсантином, некоторые исследования показали, что у последних мышей значительно снизился прирост веса. При употреблении продуктов, подпадающих под диету с высоким содержанием жиров, например жареных блюд, старайтесь есть вместе с ними красный перец.