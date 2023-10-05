Один полезный овощ, способный снизить холестерин

Овощи содержат фитохимические вещества, которые помогают предотвратить заболевания, связанные с образом жизни, такие как рак, диабет, болезни сердца и цереброваскулярные заболевания.

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Японский ученый Масахиро Ивасаки в своей книге-исследовании «Овощи — самая сильная инвестиция» рассказал о том, какие овощи следует есть людям, обеспокоенным уровнем холестерина.

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Овощ, снижающий плохой холестерин

Каждый овощ содержит различные типы мощных антиоксидантных соединений, называемых фитохимическими веществами.

Капсантин, придающий красному болгарскому перцу и перцу чили красный цвет, также является разновидностью фитохимического вещества.

Обратите внимание, что он отличается от капсаицина, который является острым ингредиентом. Капсантин обладает сильным антиоксидантным действием, а его антиоксидантная сила примерно в 1,5 раза выше, чем у бета-каротина.

Говорят, что уровень плохого холестерина имеет тенденцию повышаться из-за чрезмерного потребления животных жиров, отсутствия физических упражнений и ожирения, и ключом к его снижению является повышение уровня хорошего холестерина.

Было доказано, что капсантин, содержащийся в красном болгарском перце и перце чили, повышает уровень хорошего холестерина.

Разница между красным и зеленым перцем

Среди всех зеленых перцев красный перец считается цельным. Зеленый перец, который вы часто видите в супермаркетах, на самом деле еще незрелый. Когда зеленый болгарский перец созревает примерно семь недель, он становится красным, в котором повышенное содержание капсантина и витамина С.

Говорят, что красный болгарский перец содержит примерно в два раза больше витамина С, чем лимоны, и богат как капсантином, так и витамином С. Как объясняет ученый, красный перец действительно лучший овощ для борьбы с высоким уровнем холестерина.

Другие эффекты капсантина