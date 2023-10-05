Какой фрукт спасет от болезней и стресса осенью, рассказала диетолог

Какой продукт поможет пережить суровые осенние испытания, рассказала диетолог Анастасия Кондаурова.

По ее словам, манго – главный фрукт осени, который может принести человеку массу пользы. Например, он отлично может поддержать иммунную систему.

«Манго богато витамином C, который служит основой для укрепления здоровья в указанное время года, когда вирусы и бактерии становятся более распространенными», – объяснила специалистка.

Также осенью кожа подвергается испытаниям, а фрукт содержит витамин А и другие антиоксиданты, способствующие улучшению эластичности и увлажнению и предотвращающие высыхание и старение. Еще плод способствует процессу заживления ран.

Она добавила, что манго способно влиять на уровень стресса, корректируя подавленное настроение.

«Манго содержит витамин B6, играющий важную роль в производстве серотонина, гормона счастья. Регулярное потребление этого продукта поможет снизить риск развития депрессии в период, когда многие люди сталкиваются с пониженным уровнем энергии и тревогами», – сказала эксперт.

В заключение диетолог напомнила, что фрукт богат питательными веществами, содержит широкий спектр минералов и витаминов, например, калий, магний, витамины E и К. Все это для нормального функционирования организма человека крайне необходимо, сообщает «Подмосковье сегодня».