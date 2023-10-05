Эксперт рассказал, зачем нужно есть ананас перед сном

Доктор Дэйв Гибсон в интервью Wales Online рассказал о пользе ананаса и пояснил, почему этот фрукт нужно есть перед сном.

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Дело в том, что ананас является богатым природным источником мелатонина. Это вещество, которое естественным образом вырабатывается в организме для регулирования режима сна и бодрствования, помогая заснуть.

Ананас — это один из продуктов, содержащий разумный уровень естественного мелатонина, который всасывается в кровоток, а затем проникает в мозг, где помогает сбросить наши биологические часы.

Кроме того, этот фрукт низкокалорийный (в 100 граммах фрукта содержится всего 50 калорий) и в нём большое содержание витамина С, который поддерживает работу иммунной системы.