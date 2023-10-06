Терапевт назвала самое вредное сочетание продуктов

Самое вредное сочетание продуктов назвала диетолог
О самом вредном сочетании продуктов рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.
По ее словам, мясо вместе с хлебом могут затруднить пищеварение. Чтобы переварить мясо, человеческому организму необходимо много клетчатки, которой совершенно нет в выпечке.
«Белый хлеб будет разбухать в желудке вместе с мясом. Это затруднит переваривание белка. Вместе с тем непереработанный белок может стать фактором риска для организма в силу уже провоспалительного действия», – сообщила специалистка.
Терапевт советует комбинировать белый хлеб с овощами и зеленью, по вкусу их можно приготовить и на гриле. С данными продуктами выпечка может послужить хорошим перекусом, сообщает «Москва 24».