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Самое вредное сочетание продуктов назвала диетолог

О самом вредном сочетании продуктов рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Терапевт назвала самое вредное сочетание продуктов
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По ее словам, мясо вместе с хлебом могут затруднить пищеварение. Чтобы переварить мясо, человеческому организму необходимо много клетчатки, которой совершенно нет в выпечке.

«Белый хлеб будет разбухать в желудке вместе с мясом. Это затруднит переваривание белка. Вместе с тем непереработанный белок может стать фактором риска для организма в силу уже провоспалительного действия», – сообщила специалистка.

Терапевт советует комбинировать белый хлеб с овощами и зеленью, по вкусу их можно приготовить и на гриле. С данными продуктами выпечка может послужить хорошим перекусом, сообщает «Москва 24».