Названа самая полезная каша на завтрак
Овсянка является одной из самой полезных каш, из-за обволакивающего действия и хорошего влияния на желудочно-кишечный тракт ее лучше всего есть утром на завтрак, рассказала NEWS.ru диетолог Елена Соломатина. По ее словам, в овсянке много витаминов B, необходимых для нормального функционирования нервной системы, а также много клетчатки и магния.
Клетчатка понижает уровень холестерина в крови. Овсянка защищает желудочно-кишечный тракт от повреждений, улучшает перистальтику кишечника, — отметила Соломатина.
Несмотря на полезные свойства овсянки, диетолог призвала не есть ее каждый день, так как в этом случае находящаяся в составе каши и выводящая токсины фитиновые кислота может препятствовать всасыванию кальция. Овсянку можно чередовать на завтрак с омлетом или творогом.
Ранее Соломатина рассказала, что гречневая каша является самой полезной для пожилых людей, потому что содержит много клетчатки и помогает вывести из организма токсины. Она напомнила, что эта крупа профилактирует диабет, сердечно-сосудистые заболевания, гипертонию. Также гречка содержит большое количество магния, необходимого для нормальной работы сердечно-сосудистой системы.