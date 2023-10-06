Ученые рассказали, как продлить жизнь с помощью завтрака

Люди из стран, которые могут похвастаться наибольшим числом долгожителей, придерживаются одного простого, но эффективного правила. Об этом сообщает издание The Sun.

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Специалисты напоминают, что пропуск завтрака и плотный ужин на регулярной основе приводят к ожирению и повышают риск развития болезней сердечно-сосудистой системы. К такому выводу пришли ученые еще в прошлом году.

Для того, чтобы чувствовать себя лучше и продлить жизнь, врачи рекомендуют руководствоваться следующей поговоркой: «Завтракай как король, обедай как принц, а ужин отдай нищему». Ее эффективность была доказана в ходе проведения исследования.

Отмечается, что первый прием пищи может быть абсолютно разным, однако он должен быть более сытным в сравнении с обедом и ужином, а также состоять из полезных и питательных продуктов.