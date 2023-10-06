Рецепт салата из баклажанов и болгарского перца

— Я пробовала разные рецепты и давала пробовать родным и близким. Они-то и подговорили меня готовить соленья на продажу. У мамы есть магазин — там начала продавать. А теперь благодаря соцсетям заказы приходят со всей республики. Каждый год добавляю в ассортимент что-то новое. В прошлом году это были фаршированные зеленые помидоры, в этом — маринованный болгарский перец. Но бессменным фаворитом остается салат из баклажанов и болгарского перца. В этом году я уже закрутила его 400 банок и еще есть заказы. А если кто-то хочет приготовить его сам, с удовольствием поделюсь рецептом.