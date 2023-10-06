Рецепт салата из баклажанов и болгарского перца
В погребе у каждой уважающей себя чеченки осенью можно найти полтыщи банок заготовок на зиму. Их готовят не только на свою семью, но и для родственников, живущих за пределами республики, и для гостей — чтобы не отпускать с пустыми руками. Кажется, соленья и маринады готовят все. Но даже среди всего этого изобилия некоторые женщины умудряются еще и продавать свою продукцию. Одна из таких хозяек — Марьям Мусаева, многодетная мама из села Мартан-Чу.
Когда готовишь с душой
Марьям в селе знают как Душку. 35-летняя мама пяти детей лучше всех в Мартан-Чу готовит соленья, а с недавнего времени стала делать их и на заказ.
— Если приняться за работу с утра, могу за день закатать 100 банок по 700 граммов. Овощи мне привозит мама: берет в Аргуне по оптовой цене — это снижает себестоимость. Труд не из легких, но, если делаешь что-то с удовольствием, финансовая сторона интересует в последнюю очередь.
Марьям помогают дочери, а иногда она устраивает мини-белхи — зовет на помощь родственниц или соседок (белхи — коллективный труд у вайнахов, когда сельчане сообща делают какое-то большое дело, например строят дом).
Дети подшучивают над матерью, говорят, что та готова что угодно закатать в банку.
— Я пробовала разные рецепты и давала пробовать родным и близким. Они-то и подговорили меня готовить соленья на продажу. У мамы есть магазин — там начала продавать. А теперь благодаря соцсетям заказы приходят со всей республики. Каждый год добавляю в ассортимент что-то новое. В прошлом году это были фаршированные зеленые помидоры, в этом — маринованный болгарский перец. Но бессменным фаворитом остается салат из баклажанов и болгарского перца. В этом году я уже закрутила его 400 банок и еще есть заказы. А если кто-то хочет приготовить его сам, с удовольствием поделюсь рецептом.
Рецепт болгарского перца с баклажанами
- Овощи тщательно моем и нарезаем: перец и баклажаны — крупной соломкой, чеснок и чили — кольцами.
- На сильный огонь ставим кастрюлю с водой. Как только она закипит, готовим маринад.
- Отправляем в кастрюлю соль, сахар, подсолнечное масло и уксус. Перемешиваем до растворения соли и сахара.
- Бланшируем в нашем маринаде отдельно болгарский перец (5 минут) и баклажаны (10 15 минут) небольшими порциями. Огонь не убавляем. Чем больше овощей бланшируем за раз, тем чаще нужно перемешивать. Но лучше все же отправлять их маленькими порциями — так они быстрее смягчаются. Баклажаны и болгарский перец должны быть в состоянии альденте — чуточку недоваренными. Иначе они превратятся в кашу при укладке в банки.
- Бланшированные овощи раскладываем на подносе и начинаем распределять по банкам. Сначала болгарский перец, потом баклажан, затем по 6 мелких колец перца чили и чеснока.
- Добавляем маринад и сразу отправляем салат на стерилизацию. Кипятить банки нужно 20 минут.
- Затем закатываем их и ставим крышками вниз в теплое место на ночь. Сверху укутываем теплым одеялом.
Такой салат идеально подходит к плову, жареному картофелю, да и к любым вторым блюдам.