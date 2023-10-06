Новогодние пряники 2024 года: рецепты теста и варианты начинок

Популярное угощение, можно приготовить самостоятельно и украсить вручную в преддверии праздников – новогодние пряники 2024 года.

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Для создания лакомства понадобятся основные ингредиенты, такие как мука, сахар, масло и пряности, а также формы для выпечки и глазурь для декорирования. Типичные украшения для новогодних пряников включают в себя снеговиков, елочки, звезды, шары и другие символы праздника.

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Рецепты новогодних пряников

Сладкую выпечку получится разнообразить, экспериментируя с компонентами для ее приготовления. Клео.ру предлагает ознакомиться с некоторыми оригинальными рецептами, помогающими понять, как приготовить пряники.

Клео.Ру

Рецепт имбирных новогодних пряников

Особой популярностью пользуется лакомство с имбирным вкусом, которое можно при желании приготовить своими руками.

Ингредиенты:

мука – 3,5 стакана;

сода – 1,5 чайные ложки;

соль – 1/4 чайной ложки;

имбирь (сушеный порошок),

корица – по 1,5 чайные ложки;

сушеная молотая гвоздика, мускатный орех – по 0,5 чайной ложки;

сливочное масло (мягкое),

коричневый сахар – по 0,5 стакана;

яйцо – 1 шт.;

ванильный экстракт – 1 чайная ложка.

Приготовление:

Смешайте муку, соду, соль и все сухие специи (имбирь, корицу, гвоздику и мускатный орех). В другой емкости взбейте мягкое масло и коричневый сахар до образования пышной массы. Присоедините яйцо, экстракт. Хорошо размешайте. Введите сухие компоненты к мокрым, перемешивая до получения однородного теста. Если оно слишком мягкое, можно добавить еще немного муки. Разделите тесто на две части, оберните их в пленку и положите в морозильник на 1 час. В ыньте одну часть теста из морозильника и раскатайте его до толщины около 6-8 мм. Используйте формочки, чтобы вырезать пряники из теста, выложите на противень. Выпекайте пряники около 8-10 минут. Повторите процесс с оставшейся частью теста. После полного охлаждения вы можете украсить пряники глазурью, посыпать их сахаром или использовать кондитерские украшения по вашему вкусу.

Клео.Ру

Рецепт медовых новогодних пряников

Включение в состав лакомства меда придает ему особой пикантности. Клео.ру предлагает взять на вооружение следующий оригинальный рецепт.

Ингредиенты:

мед – 120 мл;

коричневый сахар – 100 г;

50 г сливочного масла;

молотый кориандр (по желанию) – 2 чайные ложки;

молотый имбирь, корица – по 1 чайной ложке;

сода, молотая гвоздика – по 0,5 чайной ложки;

мука – 450 г;

яйцо – 1 шт.

Приготовление:

В кастрюле объедините мед, сахар и масло. Разогревайте на среднем огне, помешивая, пока смесь не начнет пузыриться. Затем уберите массу с огня и дайте остыть. Добавьте молотый кориандр, имбирь, корицу, гвоздику и соду в остывшую смесь с медом, перемешайте. Постепенно вводите муку, постоянно мешая. Влейте яйцо и продолжайте мешать, пока оно полностью не впитается в тесто, и масса не станет упругой. Разделите тесто на две равные части, оберните их в пленку и уберите в морозильник на 30-60 минут, чтобы оно затвердело. Выньте одну часть теста из морозильника и раскатайте его до толщины около 5 мм. Используйте различные формы, чтобы вырезать пряники из теста. Уложите их на противень. Выпекайте пряники около 8-10 минут. Повторите процесс с оставшейся частью теста. Украсьте новогодние пряники глазурью, кондитерской посыпкой или другими украшениями по вашему вкусу.

Клео.Ру

Разнообразные начинки для пряников: от классических до неожиданных

Для начинки новогодних пряников можно использовать различные варианты, в зависимости от ваших предпочтений и темы украшений. Клео.ру предлагает использовать следующие разновидности популярных начинок:

Простое решение – глазурь из сахарной пудры и воды с добавлением пищевых красителей для создания разноцветных декоративных элементов. Можно сделать глазурь с добавлением ароматических экстрактов (например, ванили, апельсина или лимона) для придания дополнительного вкуса.

Марципан можно раскатать и вырезать в форме пряника, затем прикрепить его к основе. Другой вариант – использовать марципан для создания различных декоративных элементов, таких как цветы, фрукты или животные.

Карамельные начинки могут добавить сладость и хрустящий пикантный привкус пряникам. Карамель можно также использовать для создания различных узоров или покрытий. Для создания карамельных начинок можно использовать мягкую карамель, нугу, соленые карамельные батончики и другие сладости.

Различные виды шоколада, такие как темный, молочный или белый шоколад, можно использовать для покрытия пряников или создания шоколадных декораций.

Добавьте небольшое количество мармелада или джема в центр пряника перед выпеканием, чтобы создать фруктовую начинку. Мармелад или джем также можно использовать для украшения и создания цветных акцентов.

Начинку можно обогатить различными орехами (например, грецкими, миндальными или кедровыми орешками) и сухофруктами (например, изюмом, курагой или клюквой). Положите небольшое количество орехов и сухофруктов в центр пряника перед выпеканием.

Для фруктовых начинок можно использовать кусочки свежих или консервированных фруктов, таких как вишни, абрикосы или клюква.

Как имбирные, так и медовые пряники могут быть вырезаны с отверстием в центре, в него можно положить медовую начинку.

Подведем итог