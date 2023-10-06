Новогодние пряники 2024 года: рецепты теста и варианты начинок

Новогодние пряники 2024 года: рецепты теста и варианты оригинальных начинок
Популярное угощение, можно приготовить самостоятельно и украсить вручную в преддверии праздников – новогодние пряники 2024 года.
Для создания лакомства понадобятся основные ингредиенты, такие как мука, сахар, масло и пряности, а также формы для выпечки и глазурь для декорирования. Типичные украшения для новогодних пряников включают в себя снеговиков, елочки, звезды, шары и другие символы праздника.
Рецепты новогодних пряников
Сладкую выпечку получится разнообразить, экспериментируя с компонентами для ее приготовления. Клео.ру предлагает ознакомиться с некоторыми оригинальными рецептами, помогающими понять, как приготовить пряники.
Рецепт имбирных новогодних пряников
Особой популярностью пользуется лакомство с имбирным вкусом, которое можно при желании приготовить своими руками.
Ингредиенты:
- мука – 3,5 стакана;
- сода – 1,5 чайные ложки;
- соль – 1/4 чайной ложки;
- имбирь (сушеный порошок),
- корица – по 1,5 чайные ложки;
- сушеная молотая гвоздика, мускатный орех – по 0,5 чайной ложки;
- сливочное масло (мягкое),
- коричневый сахар – по 0,5 стакана;
- яйцо – 1 шт.;
- ванильный экстракт – 1 чайная ложка.
Приготовление:
- Смешайте муку, соду, соль и все сухие специи (имбирь, корицу, гвоздику и мускатный орех).
- В другой емкости взбейте мягкое масло и коричневый сахар до образования пышной массы.
- Присоедините яйцо, экстракт. Хорошо размешайте.
- Введите сухие компоненты к мокрым, перемешивая до получения однородного теста. Если оно слишком мягкое, можно добавить еще немного муки.
- Разделите тесто на две части, оберните их в пленку и положите в морозильник на 1 час. В
- ыньте одну часть теста из морозильника и раскатайте его до толщины около 6-8 мм. Используйте формочки, чтобы вырезать пряники из теста, выложите на противень.
- Выпекайте пряники около 8-10 минут.
- Повторите процесс с оставшейся частью теста.
- После полного охлаждения вы можете украсить пряники глазурью, посыпать их сахаром или использовать кондитерские украшения по вашему вкусу.
Рецепт медовых новогодних пряников
Включение в состав лакомства меда придает ему особой пикантности. Клео.ру предлагает взять на вооружение следующий оригинальный рецепт.
Ингредиенты:
- мед – 120 мл;
- коричневый сахар – 100 г;
- 50 г сливочного масла;
- молотый кориандр (по желанию) – 2 чайные ложки;
- молотый имбирь, корица – по 1 чайной ложке;
- сода, молотая гвоздика – по 0,5 чайной ложки;
- мука – 450 г;
- яйцо – 1 шт.
Приготовление:
- В кастрюле объедините мед, сахар и масло. Разогревайте на среднем огне, помешивая, пока смесь не начнет пузыриться. Затем уберите массу с огня и дайте остыть.
- Добавьте молотый кориандр, имбирь, корицу, гвоздику и соду в остывшую смесь с медом, перемешайте.
- Постепенно вводите муку, постоянно мешая.
- Влейте яйцо и продолжайте мешать, пока оно полностью не впитается в тесто, и масса не станет упругой.
- Разделите тесто на две равные части, оберните их в пленку и уберите в морозильник на 30-60 минут, чтобы оно затвердело.
- Выньте одну часть теста из морозильника и раскатайте его до толщины около 5 мм. Используйте различные формы, чтобы вырезать пряники из теста. Уложите их на противень.
- Выпекайте пряники около 8-10 минут.
- Повторите процесс с оставшейся частью теста.
- Украсьте новогодние пряники глазурью, кондитерской посыпкой или другими украшениями по вашему вкусу.
Разнообразные начинки для пряников: от классических до неожиданных
Для начинки новогодних пряников можно использовать различные варианты, в зависимости от ваших предпочтений и темы украшений. Клео.ру предлагает использовать следующие разновидности популярных начинок:
- Простое решение – глазурь из сахарной пудры и воды с добавлением пищевых красителей для создания разноцветных декоративных элементов. Можно сделать глазурь с добавлением ароматических экстрактов (например, ванили, апельсина или лимона) для придания дополнительного вкуса.
- Марципан можно раскатать и вырезать в форме пряника, затем прикрепить его к основе. Другой вариант – использовать марципан для создания различных декоративных элементов, таких как цветы, фрукты или животные.
- Карамельные начинки могут добавить сладость и хрустящий пикантный привкус пряникам. Карамель можно также использовать для создания различных узоров или покрытий. Для создания карамельных начинок можно использовать мягкую карамель, нугу, соленые карамельные батончики и другие сладости.
- Различные виды шоколада, такие как темный, молочный или белый шоколад, можно использовать для покрытия пряников или создания шоколадных декораций.
- Добавьте небольшое количество мармелада или джема в центр пряника перед выпеканием, чтобы создать фруктовую начинку. Мармелад или джем также можно использовать для украшения и создания цветных акцентов.
- Начинку можно обогатить различными орехами (например, грецкими, миндальными или кедровыми орешками) и сухофруктами (например, изюмом, курагой или клюквой). Положите небольшое количество орехов и сухофруктов в центр пряника перед выпеканием.
- Для фруктовых начинок можно использовать кусочки свежих или консервированных фруктов, таких как вишни, абрикосы или клюква.
- Как имбирные, так и медовые пряники могут быть вырезаны с отверстием в центре, в него можно положить медовую начинку.
Подведем итог
Новогодние пряники 2024 года можно создать из теста с добавлением имбиря или меда. Выбор начинки зависит от ваших вкусовых предпочтений и темы праздника. Экспериментируйте с разными вариантами рецептов, чтобы создать вкусные и красочные новогодние пряники.