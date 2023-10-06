Технолог рассказала, как продавцы маскируют испорченные овощи и фрукты

Некоторые продавцы могут натирать фрукты и овощи воском, чтобы придать им глянцевый вид и продлить срок годности. Об этом рассказала заведующая испытательной лабораторией Центра оценки качества зерна Татьяна Насыпова в беседе с News.ru.

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Технолог призывает россиян обращать внимание на запах, вид, цвет и текстуру продуктов. Глянцевая поверхность и идеальный вид овощей и фруктов должны насторожить. Вполне вероятно, что они уже начинают портиться, указывает Насыпова.

Лучше приобретать фрукты из ближайших регионов, так как в них будет больше полезных веществ, а срок годности не придется увеличивать. Приятный аромат имеют все спелые и качественные фрукты, уверена технолог.