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Проще, чем кажется: как выбрать полезную сметану

Употреблять в пищу такой кисломолочный продукт, как сметана, необходимо с осторожностью. Как ее правильно выбрать среди различных вариантов — в материале «Вечерней Москвы».

Проще, чем кажется: как выбрать полезную сметану
© Вечерняя Москва

Какую сметану стоит выбрать:

— без пальмового масла;

— с квашеными сливками;

— с 10 процентами жирности.

Когда нельзя есть сметану:

— при болезнях печени;

— болезнях поджелудочной железы;

— болезнях желчного пузыря;

— атеросклерозе;

— панкреатите;

— повышенном уровне холестерина в крови;

— сердечно-сосудистых заболеваниях.

Чем можно заменить сметану:

— йогурт жирностью 3,5 процента.