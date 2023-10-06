Проще, чем кажется: как выбрать полезную сметану
Употреблять в пищу такой кисломолочный продукт, как сметана, необходимо с осторожностью. Как ее правильно выбрать среди различных вариантов — в материале «Вечерней Москвы».
Какую сметану стоит выбрать:
— без пальмового масла;
— с квашеными сливками;
— с 10 процентами жирности.
Когда нельзя есть сметану:
— при болезнях печени;
— болезнях поджелудочной железы;
— болезнях желчного пузыря;
— атеросклерозе;
— панкреатите;
— повышенном уровне холестерина в крови;
— сердечно-сосудистых заболеваниях.
Чем можно заменить сметану:
— йогурт жирностью 3,5 процента.