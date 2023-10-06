Диетолог рассказал, какие яйца должны быть в рационе пожилых людей

Пожилым людям полезно потреблять перепелиные яйца, в которых содержатся большое количество полезных микроэлементов. Об этом "Москве 24" заявил врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

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По словам специалиста, перепелиные яйца богаты витаминами группы B и D. А дефицит последнего в организме может привести к вымыванию кальция из костей.

Помимо этого, в них есть полезные для организма ответственный за качественную работу щитовидной железы селен и белок. Последний, кстати, в данном случае легче усваивается в сравнении с другими видами яиц.

В заключение диетолог отметил, что перепелиные яйца можно включать в рацион в том числе людям с лишним весом, так как они содержат небольшое количество калорий.