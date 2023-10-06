Истомин поделился рецептом фирменной «Карбонары» с сусальным золотом

Шеф-повар Виталий Истомин (AVA, FLAVA EVENT DOM, Narnia) приготовил пасту «Карбонара» по любительскому рецепту в шоу «Шеф против любителя» от Одноклассников. Профессиональный кулинар поделился своим фирменным прочтением этого блюда, а также указал на ошибку, которую часто совершают в быту.

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В фирменный рецепт от Истомина вошли, в частности, лук-шалот, хамон иберико, гусиные яйца и сусальное золото. Последний эффектный «ингредиент» шеф использует в разных блюдах.

«Это экономит время — поварам на раздаче не нужно украшать блюдо. Во-вторых, люди любят выкладывать это в социальные сети», — отметил Виталий Истомин.

В списке продуктов для приготовления «Карбонары» часто фигурируют сливки. По словам Виталия Истомина, это «кулинарный грех».

«Настоящая “Карбонара” — это желтки, взбитые с бульоном из-под варки пасты и пармезаном. Получается шедевр. А сливки забирают абсолютно весь вкус у этого блюда», — подчеркнул Истомин.

Зрителям шоу также дали советы по приготовлению «Карбонары»: солить воду для пасты, а не тесто, дать тесту отдохнуть в холодильнике 30 минут, а также для классического соуса использовать яичный желток и сыр.