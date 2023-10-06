Перечислены полезные свойства лука-порея для здоровья

Лук-порей помогает улучшить пищеварение, потому что в нем содержится много клетчатки, растворимые и нерастворимые волокна, рассказала Pravda.Ru эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова .

По словам эксперта, этот продукт поможет вывести из организма избыток жидкости и солей, а также утолить голод. Содержащийся в нем витамин А положительно влияет на зрение, а витамины С, Е и К - необходимы для поддержания здоровья организма. Помимо этого, лук-порей способен предотвратить развитие рака.