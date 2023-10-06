Как отличить съедобные опята от ядовитых

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин рассказал, как не перепутать съедобные опята с ложными и несъедобными. Он также рассказал, как сохранить свежесть и полезные свойства этих грибов.

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В первую очередь следует оценить внешний вид опенка. Ложные опята отличаются от обычных отсутствием «юбочки» или «воротничка» – так называют пленочное кольцо под шляпкой.

Кроме того, следует помнить, что у старых опят «юбочки» пропадают совсем и тогда их невозможно отличить от ложных. Поэтому их лучше всего вообще не собирать.

Эксперт также дал пару советов, как сохранить полезные свойства грибов.

Во-первых, опята следует собирать только на здоровых и наломанных деревьях. Лучше всего отдавать предпочтение молодым грибочкам, так как они вкусные и нежные.

Во-вторых, не стоит класть в корзину червивые грибы.

В-третьих, для очищения грибов от земли и грязи следует использовать мягкую щетку.

Собранные осенью опята следует съедать за несколько дней, не забыв их обработать за два-три часа после сбора. Однако опята могут долго храниться при быстрой заморозке.

После очистки и нарезки грибочки нужно положить в пластиковый пакет или контейнер и убрать в морозильник.