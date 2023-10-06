Эксперт раскрыл пользу горьких ягод для здоровья

Горькие ягоды – такие, как калина и облепиха – укрепляют иммунитет, заявил профессиональный травник Дмитрий Юровский.

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Они также стимулируют пищеварительную функцию, пищеварительный тракт, желчеотделение и отделение панкреатического сока, рассказал он в разговоре с Pravda.Ru.

Горькие ягоды в своих полезных свойствах похожи на горькие травы, отметил эксперт. При их длительном употреблении в пищу улучшается иммунитет за счет благоприятного воздействия на пищеварительную систему.

"Пищеварительная функция у нас с иммунитетом напрямую связана", – пояснил травник.

Также облепиха и калина содержат природные антиоксиданты, которая благоприятно влияют на защитные функции организма, добавил он.

Однако, по словам Юровского, в таких ягодах много органических кислот, которые могут в чистом виде у отдельных людей вызывать изжогу и ухудшение состояние желудка.