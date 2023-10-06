Испанские ученые выяснили, что несладкий кофе помогает похудеть

Ученые из университета Наварры выяснили, что несладкий кофе способствует потере веса. Об этом сообщило издание NewsMedical.

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В эксперименте приняли участие порядка 155 тысяч любителей этого бодрящего напитка. Все испытуемые заполнили анкеты, указав информацию о своих пищевых предпочтениях, текущем весе и состоянии здоровья. Специалисты проанализировали уровень потребления кофе без кофеина и с кофеином, наличие в напитке сахара, сливок и подсластителей.

По истечении четырех лет выяснилось, что участники, которые регулярно пили кофе с чайной ложкой сахара, прибавили 90 грамм веса. А те, кто предпочитал потреблять напиток с молоком или сливками, сохранили свой прежний вес. Участники эксперимента, которые на ежедневной основе выпивали чашку несладкого кофе без молока, за четыре года потеряли в среднем 120 грамм.