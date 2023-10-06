Испанские ученые выяснили, что несладкий кофе помогает похудеть
Ученые из университета Наварры выяснили, что несладкий кофе способствует потере веса. Об этом сообщило издание NewsMedical.
В эксперименте приняли участие порядка 155 тысяч любителей этого бодрящего напитка. Все испытуемые заполнили анкеты, указав информацию о своих пищевых предпочтениях, текущем весе и состоянии здоровья. Специалисты проанализировали уровень потребления кофе без кофеина и с кофеином, наличие в напитке сахара, сливок и подсластителей.
По истечении четырех лет выяснилось, что участники, которые регулярно пили кофе с чайной ложкой сахара, прибавили 90 грамм веса. А те, кто предпочитал потреблять напиток с молоком или сливками, сохранили свой прежний вес. Участники эксперимента, которые на ежедневной основе выпивали чашку несладкого кофе без молока, за четыре года потеряли в среднем 120 грамм.
Ученые предположили, что, скорее всего, такой результат связан со способностью кофе ускорять метаболизм, увеличивая количество сожженных калорий. Кроме того, напиток возбуждает симпатическую нервную систему, что побуждает человека больше двигаться, говорится в статье.