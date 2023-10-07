Какие фрукты и овощи в магазинах самые опасные

Россиянам посоветовали не покупать в магазинах и на рынках неестественно глянцевые фрукты и овощи. Как рассказала завлабораторией Татьяна Насыпова, такие продукты могут быть опасны для здоровья.

«Эти фрукты и овощи обрабатывают воском, чтобы придать им свежий вид. Обнаружить воск можно и на ощупь: руки становятся липкими, а стереть восковой раствор с пальцев проблематично», – пояснила эксперт.

Насыпова рекомендовала выбирать фрукты и овощи с естественным цветом. Лучше всего, если это будут сезонные продукты из соседнего региона. В них содержится минимум нитратов и максимум витаминов. А вот фрукты, которые продаются в магазинах круглый год, могут содержать в себе различные примеси, потому что их «подкармливают», выращивая в теплицах, пишет Live24.