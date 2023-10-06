Завтрак за 5 минут: быстрые рецепты

Многие пренебрегают завтраком, несмотря на то, что всем известно о важности именно этого приема пищи. И зачастую проблема кроется в том, что на его приготовление попросту нет времени.

© Unsplash

Для тех, кто привык жить в активном ритме, "Рамблер" составил подборку идеально подходящих для завтрака блюд, на приготовление которых не уйдет много времени и сил.

Видео дня

Шоколадные оладьи

Для приготовления этих пышных и ароматных оладушек вам понадобятся:

кефир – 400 мл

мука – 300 г

растительное масло – 60 мл

сахар – 60 г

какао-порошок – 40 г

яйца – 1 шт

лимонный сок – 5 мл

сода – 2 г

Способ приготовления в два шага:

В миске смешайте стакан кефира, муку, сахар, какао-порошок, яйцо и лимонный сок. После влейте оставшийся кефир и добавьте соду. Смажьте сковороду растительным маслом и жарьте оладушки на сильно огне с каждой стороны до готовности.

Дополнить оладьи можно сиропом, вареньем или сметаной – по вкусу.

Нежная и сытная творожная запеканка

Для тех, кто уделяет особое внимание правильному питанию, важно, чтобы завтрак был не только вкусным, но и сбалансированным. Эта творожная запеканка прекрасно подходит для таких условий. А основной ее плюс в том, что на приготовление уйдут считанные минуты.

Для этого рецепта идеально подойдет творог от 5% до 9%. Количество сахара можно варьировать по вкусу. Если есть необходимость, можно использовать сахарозаменитель вместо обыкновенного сахара.

Ингредиенты:

творог - 200 г

яйца – 2 шт

сахар – 1 столовая ложка

мука пшеничная – 2 чайных ложки

вода – 2 столовые ложки

Способ приготовления:

В глубокой миске смешайте творог, яйца, муку и сахар. Тщательно перемешивайте до образования однородной массы. Возьмите емкость, подходящую для использования в микроволновой печи, влейте в нее воду и выложите запеканку, разровняв поверхность. Поставьте блюдо в микроволновку и запекайте при максимальной мощности около трех минут, учитывая особенности своей печи. Готовая запеканка должна стать более плотной.

Питательный, вкусный и полезный завтрак готов!

Сэндвич с ветчиной и сыром

Этот завтрак не будет таким полезным, как предыдущий, но точно будет быстрым, вкусным и утолит голод.

Ингредиенты:

тостовый хлеб – 2 кусочка

твердый сыр (тертый или ломтиками) – 30 г или 2 ломтика

ветчина - 2 ломтика

сливочное масло для тостов и для жарки – 1,5 столовых ложки

Способ приготовления:

Смажьте куски хлеба сливочным маслом – каждый с одной стороны. Разогрейте сковороду и выложите на нее столовую ложку сливочного масла, растопите его. Выложите на сковороду кусок хлеба так, чтобы сторона, смазанная маслом, была внизу. Выложите на хлеб ветчину и сыр. Убавьте огонь и накройте крышкой. Дождитесь, пока сыр не начнет плавиться. Сверху выложите второй кусок хлеба маслом вверх и переверните сэндвич, чтобы поджарить его с другой стороны. Когда сэндвич станет румяным с двух сторон, выложите его на тарелку и разрежьте по диагонали – ваш ароматный сэндвич готов!