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Завтрак за 5 минут: быстрые рецепты

Многие пренебрегают завтраком, несмотря на то, что всем известно о важности именно этого приема пищи. И зачастую проблема кроется в том, что на его приготовление попросту нет времени.

Завтрак за 5 минут: быстрые рецепты
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Для тех, кто привык жить в активном ритме, "Рамблер" составил подборку идеально подходящих для завтрака блюд, на приготовление которых не уйдет много времени и сил.

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Шоколадные оладьи

Для приготовления этих пышных и ароматных оладушек вам понадобятся:

  • кефир – 400 мл
  • мука – 300 г
  • растительное масло – 60 мл
  • сахар – 60 г
  • какао-порошок – 40 г
  • яйца – 1 шт
  • лимонный сок – 5 мл
  • сода – 2 г

Способ приготовления в два шага:

  1. В миске смешайте стакан кефира, муку, сахар, какао-порошок, яйцо и лимонный сок. После влейте оставшийся кефир и добавьте соду.
  2. Смажьте сковороду растительным маслом и жарьте оладушки на сильно огне с каждой стороны до готовности.

Дополнить оладьи можно сиропом, вареньем или сметаной – по вкусу.

Рецепт за 5 минут: шоколадный кекс

Нежная и сытная творожная запеканка

Для тех, кто уделяет особое внимание правильному питанию, важно, чтобы завтрак был не только вкусным, но и сбалансированным. Эта творожная запеканка прекрасно подходит для таких условий. А основной ее плюс в том, что на приготовление уйдут считанные минуты.

Для этого рецепта идеально подойдет творог от 5% до 9%. Количество сахара можно варьировать по вкусу. Если есть необходимость, можно использовать сахарозаменитель вместо обыкновенного сахара.

Ингредиенты:

  • творог - 200 г
  • яйца – 2 шт
  • сахар – 1 столовая ложка
  • мука пшеничная – 2 чайных ложки
  • вода – 2 столовые ложки

Способ приготовления:

  1. В глубокой миске смешайте творог, яйца, муку и сахар. Тщательно перемешивайте до образования однородной массы.
  2. Возьмите емкость, подходящую для использования в микроволновой печи, влейте в нее воду и выложите запеканку, разровняв поверхность.
  3. Поставьте блюдо в микроволновку и запекайте при максимальной мощности около трех минут, учитывая особенности своей печи. Готовая запеканка должна стать более плотной.

Питательный, вкусный и полезный завтрак готов!

Сэндвич с ветчиной и сыром

Этот завтрак не будет таким полезным, как предыдущий, но точно будет быстрым, вкусным и утолит голод.

Ингредиенты:

  • тостовый хлеб – 2 кусочка
  • твердый сыр (тертый или ломтиками) – 30 г или 2 ломтика
  • ветчина - 2 ломтика
  • сливочное масло для тостов и для жарки – 1,5 столовых ложки

Способ приготовления:

  1. Смажьте куски хлеба сливочным маслом – каждый с одной стороны.
  2. Разогрейте сковороду и выложите на нее столовую ложку сливочного масла, растопите его.
  3. Выложите на сковороду кусок хлеба так, чтобы сторона, смазанная маслом, была внизу.
  4. Выложите на хлеб ветчину и сыр. Убавьте огонь и накройте крышкой. Дождитесь, пока сыр не начнет плавиться.
  5. Сверху выложите второй кусок хлеба маслом вверх и переверните сэндвич, чтобы поджарить его с другой стороны.
  6. Когда сэндвич станет румяным с двух сторон, выложите его на тарелку и разрежьте по диагонали – ваш ароматный сэндвич готов!

Свежие овощи или зелень прекрасно дополнят такой завтрак. Приятного аппетита!

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