Красивый и очень нежный: готовим простой кекс «Зебра»
Для душевных выходных вам наверняка понадобится вкусная выпечка. Предлагаем приготовить красивый, очень нежный и сочный кекс «Зебра». Поверьте, вы справитесь с его выпечкой, просто пользуйтесь инструкцией.
Ингредиенты:
220 мл кефира
100 г сливочного масла (мягкого)
3 яйца
150 г сахара
1 ч.л. ванильного сахара
Щепотка соли
190 г муки
0,5 ч.л. разрыхлителя
10 г какао
Процесс приготовления:
Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Размягченное сливочное масло взбить с сахаром до пышной массы. Добавить по одному яйца каждый раз хорошо взбивая.
Смешать муку с солью и разрыхлителем.
Всыпать часть муки в масляную смесь, добавить часть кефира, взбить, добавить частями оставшийся кефир и муку каждый раз хорошо взбивая.
Разделить тесто на две части, в одну часть добавить какао.
Разогреть духовку до 170 градусов.
Смазать форму маслом, выкладывать тесто в форму по 2 столовой ложки, чередуя шоколадное и сливочное тесто. Выпекать 40 минут до готовности.