Красивый и очень нежный: готовим простой кекс «Зебра»

Для душевных выходных вам наверняка понадобится вкусная выпечка. Предлагаем приготовить красивый, очень нежный и сочный кекс «Зебра». Поверьте, вы справитесь с его выпечкой, просто пользуйтесь инструкцией.

Ингредиенты:

220 мл кефира

100 г сливочного масла (мягкого)

3 яйца

150 г сахара

1 ч.л. ванильного сахара

Щепотка соли

190 г муки

0,5 ч.л. разрыхлителя

10 г какао

Процесс приготовления:

Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Размягченное сливочное масло взбить с сахаром до пышной массы. Добавить по одному яйца каждый раз хорошо взбивая.

Смешать муку с солью и разрыхлителем.

Всыпать часть муки в масляную смесь, добавить часть кефира, взбить, добавить частями оставшийся кефир и муку каждый раз хорошо взбивая.

Разделить тесто на две части, в одну часть добавить какао.

Разогреть духовку до 170 градусов.