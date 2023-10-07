Есть незрелые помидоры опасно

Специалист обратил внимание, что с приближением холодов растет вероятность развития болезней томатов, поэтому многие огородники собирают урожай до полного созревания плодов. Но следует помнить, что в зеленых помидорах содержится ядовитый алкалоид - соланин. В определенной концентрации он может очень сильно навредить здоровью, сообщает радио Sputnik.

Как пояснил Викулов, концентрация соланина в овощах снижается при кулинарной обработке. В частности, это вещество в определенной степени разрушается во время засолки и маринования. Но он подчеркнул, что это так или иначе будут продукты разового потребления в небольших количествах.