Есть незрелые помидоры опасно
Специалист обратил внимание, что с приближением холодов растет вероятность развития болезней томатов, поэтому многие огородники собирают урожай до полного созревания плодов. Но следует помнить, что в зеленых помидорах содержится ядовитый алкалоид - соланин. В определенной концентрации он может очень сильно навредить здоровью, сообщает радио Sputnik.
Как пояснил Викулов, концентрация соланина в овощах снижается при кулинарной обработке. В частности, это вещество в определенной степени разрушается во время засолки и маринования. Но он подчеркнул, что это так или иначе будут продукты разового потребления в небольших количествах.
Агроном отметил, что лучше всего дождаться полного созревания плодов. Тем более, что этот овощ легко доходит до состояния зрелости в комнатных условиях: в сухости, тепле, при достатке света. По словам эксперта, можно также ускорить созревание томатов в домашних условиях, поместив их в пакет с уже зрелыми плодами или даже с фруктами, к примеру, с бананами, которые выделяют ускоряющий созревание газ - этилен.