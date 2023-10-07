Чем хороши сезонные продукты местного производства

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, почему лучше выбирать сезонные продукты, выращенные в регионе проживания.

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По их словам, в таких продуктах больше вкуса и аромата. Если овощи или фрукты росли рядом с местом жительства, то они, скорее всего, попадут на стол свежими. Если же их выращивали в другой стране, а потом перевозили и долго где-то хранили, то вероятность свежести мала.

Кроме того, чем раньше после сбора ягоды, фрукты или овощи окажутся на столе, тем больше от них будет пользы.

При этом сезонные и местные продукты стоят намного дешевле, чем их аналоги из других стран.

В региональном Роспотребнадзоре рекомендует покупать фрукты и овощи в установленных для торговли местах. К примеру, в магазинах, на рынках или ярмарках. Важно, чтобы там можно было ознакомиться с информацией для потребителя, которую размещают на этикетке потребительской или транспортной тары.

Перед покупкой стоит оценить внешний вид, запах, цвет и консистенцию продукта. У спелых плодов довольно сильный и приятный запах. Их окрас должен соответствовать продукту, а порчи, гниения и повреждений кожуры быть не должно. Продавать такие фрукты, овощи или ягоды запрещено. Это касается и бахчевых, когда их продают частями или надрезами.

Чтобы не заразиться инфекционных заболеваниями, специалисты рекомендуют мыть руки перед едой, а еще нужно правильно хранить фрукты, овощи, зелень и ягоду, тщательно мыть плоды перед едой.