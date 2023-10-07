Эксперты рассказали, чем хороши сезонные продукты местного производства
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, почему лучше выбирать сезонные продукты, выращенные в регионе проживания.
По их словам, в таких продуктах больше вкуса и аромата. Если овощи или фрукты росли рядом с местом жительства, то они, скорее всего, попадут на стол свежими. Если же их выращивали в другой стране, а потом перевозили и долго где-то хранили, то вероятность свежести мала.
Кроме того, чем раньше после сбора ягоды, фрукты или овощи окажутся на столе, тем больше от них будет пользы.
При этом сезонные и местные продукты стоят намного дешевле, чем их аналоги из других стран.
В региональном Роспотребнадзоре рекомендует покупать фрукты и овощи в установленных для торговли местах. К примеру, в магазинах, на рынках или ярмарках. Важно, чтобы там можно было ознакомиться с информацией для потребителя, которую размещают на этикетке потребительской или транспортной тары.
Перед покупкой стоит оценить внешний вид, запах, цвет и консистенцию продукта. У спелых плодов довольно сильный и приятный запах. Их окрас должен соответствовать продукту, а порчи, гниения и повреждений кожуры быть не должно. Продавать такие фрукты, овощи или ягоды запрещено. Это касается и бахчевых, когда их продают частями или надрезами.
Чтобы не заразиться инфекционных заболеваниями, специалисты рекомендуют мыть руки перед едой, а еще нужно правильно хранить фрукты, овощи, зелень и ягоду, тщательно мыть плоды перед едой.
Самарцам рекомендуют в случае обнаружения продажи некачественной продукции обращаться в ведомство через интернет или лично по адресу: проезд Георгия Митирева, 1.