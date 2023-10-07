Диетолог Гридина рассказала о пользе зеленого горошка
Его можно добавлять не только в новогодний салат, но и как гарнир к рыбе или мясу.
Диетолог Наталия Гридина рассказала, кому нужно обязательно есть зелёный горошек. По его словам, его нужно употреблять в пищу при отёках и болезнях сердца. Об этом написало издание Life.ru
По словам диетолога, зелёный горошек можно добавлять не только в новогодний салат «Оливье», но и как гарнир к рыбе или мясу.
По словам Гридиной, горошек полезен при анемии, заболеваниях сердечно-сосудистой системы и недостатке витаминов. Бобы способны также снижать давление и помогать при отёках.