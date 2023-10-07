Диетолог Гридина рассказала о пользе зеленого горошка

Его можно добавлять не только в новогодний салат, но и как гарнир к рыбе или мясу.

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Диетолог Наталия Гридина рассказала, кому нужно обязательно есть зелёный горошек. По его словам, его нужно употреблять в пищу при отёках и болезнях сердца. Об этом написало издание Life.ru

По словам диетолога, зелёный горошек можно добавлять не только в новогодний салат «Оливье», но и как гарнир к рыбе или мясу.