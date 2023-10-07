Как очистить рыбу от чешуи быстро и легко

Чтобы без особого труда почистить свежую или размороженную рыбу, можно использовать несколько простых приемов, пишет utro.ru.

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Чистить рыбу, как правило, трудно и не очень приятно: тушка скользит в руках, чешуя разлетается по кухне. Процесс значительно упрощается, если опустить тушку в холодную воду с уксусом (одна чайная ложка на литр воды) и подержать ее так два часа. Если нет времени ждать, можно обдать рыбу кипятком. В обоих случаях чешуя легко удаляется.

Блогеры, домохозяйки и повара дают и другие советы. Некоторые, например, считают, что можно вообще не счищать чешую. Другие настаивают на ее удалении с помощью специальных разделочных досок или рыбочистки. По их мнению, в качестве инструмента подойдет даже рукоятка ложки или тупая сторона лезвия ножа. А некоторые чистят рыбу теркой. Также рекомендуется разделочную доску накрыть несколькими слоями газет, чтобы тушка не скользила.