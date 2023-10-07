Нормальное функционирование кишечника считается ключевым фактором в поддержании общего здоровья организма, и одним из способов достичь этой цели является правильное питание. Мэри Сабат, врач-диетолог, предоставила список продуктов, которые способствуют здоровью кишечника, ссылаясь на информацию от ЗОЖ.news.

Она отметила важность осознания того, что не все жиры вредны для здоровья, и подчеркнула, что омега-3 жирные кислоты, которые содержатся в жирной рыбе, имеют противовоспалительные свойства и способствуют улучшению пищеварения. Эти продукты также могут помочь снизить вес, улучшить чувствительность к инсулину и предотвратить набор веса, связанный с воспалением, способствуя ощущению сытости.

Кроме того, диетолог рекомендует включать в рацион ферментированные продукты, которые содержат пробиотики, и способствуют балансу полезной и вредной микрофлоры кишечника, улучшая процесс пищеварения. Сабат подчеркнула, что существует множество ферментированных продуктов, которые можно варьировать в различных блюдах, включая квашеную капусту, греческий йогурт, кимчи и чайный гриб.