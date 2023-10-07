Россиянам объяснили, какой овощ защищает в сезон простуд
Брокколи – это зимний овощ с высокой питательной ценностью и один из самых богатых источников кальция. Если употреблять продукт хотя бы раз в неделю, иммунная система укрепится.
«Брокколи, очень богатая кальцием, также привлекает внимание содержанием витамина С, в котором нуждается наша иммунная система. Около 80 граммов брокколи удовлетворяют 84 % суточной потребности в витамине С», – пишет «ИноСМИ».
В брокколи также имеются витамины А, С, Е и К, полезные для костей и суставов. Еще в овоще есть цинк и фосфор. Сульфорафан помогает предотвратить остеоартрит. Овощ хорошо поддерживает работу кишечника и снижает вероятность заражения инфекциями благодаря клетчатке.
Вместе с тем этот вид капусты помогает нормализовать уровень сахара в крови и контролировать проявления сахарного диабета. Овощ также полезен для сердца, пищеварительной системы, головного мозга, нервной системы и зубов. Ранее «ФедералПресс» писал, какие продукты помогут не заболеть осенью. Среди них есть и брокколи. Издание «Новые Известия» также информирует, как часто человек может болеть COVID-19.