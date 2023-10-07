Диетологи заявляют, что кофе без сахара может помочь в похудении
Испанские ученые в результате исследований выяснили, что употребление этого напитка способствует избавлению от лишнего веса.
Ученые государственного университета Наварры заявили, что употребление кофе без сахара способно «раскачать» метаболизм и стимулировать симпатическую нервную систему, передает NewsMedical.
Специалисты выяснили это на примере 4-летнего эксперимента, в котором поучаствовали 155 тысяч любителей кофе.
Те, кто пили кофе с одной ложкой сахара, прибавили в весе на 0,09 кг, с молоком или сливками – сохранили прежнюю массу.
Та группа, которая употребляла напиток без сахара или молока, потеряли около 0,12 кг.