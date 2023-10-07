Диетологи заявляют, что кофе без сахара может помочь в похудении

Испанские ученые в результате исследований выяснили, что употребление этого напитка способствует избавлению от лишнего веса.

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Ученые государственного университета Наварры заявили, что употребление кофе без сахара способно «раскачать» метаболизм и стимулировать симпатическую нервную систему, передает NewsMedical.

Специалисты выяснили это на примере 4-летнего эксперимента, в котором поучаствовали 155 тысяч любителей кофе.

Те, кто пили кофе с одной ложкой сахара, прибавили в весе на 0,09 кг, с молоком или сливками – сохранили прежнюю массу.