Яблочный уксус может предотвратить скачки сахара

Времена, когда нужно было закупаться продуктами впрок, уже давно прошли, ведь купить всё необходимое можно либо в ближайшем магазине, либо за два клика в интернете. В реальности многие по старинке предпочитают иметь в кладовке что-то про запас.

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Рассказываем о девяти продуктах, которые сохранят пользу даже при длительном хранении. Портал «Eat This, Not That» назвал продукты, которые можно припасти, чтобы разнообразить зимний рацион.

Яблочный уксус

Он может пролежать на полке, сколько угодно лет. Помимо того, что он пригодится ни в одном блюде, он ещё способен предотвратить резкие скачки сахара в крови.

Семена чиа

С ними блюдо станет сытнее и пополнится клетчаткой. Идеальным будет сочетание с йогуртом или овсянкой. Хранить этот продукт можно до 18 месяцев.

Соевый соус

Он, как и все ферментированные продукты, богат молочнокислыми бактериями и полезен для микрофлоры. Закрытая бутылочка храниться до трёх лет, так что можно сразу закупиться надолго.

Кунжутное масло

Это масло считается одним из самых полезных, в нём много антиоксидантов, которые способны уменьшить уровень воспаления в организме. В закрытом виде масло продержится около двух лет.

Соленья

Квашеная капуста, огурцы и всякое такое станут приятной альтернативой для безвкусных зимой овощей, а ещё поддержат здоровье кишечника. Баночки можно смело держать на полке до 18 месяцев.

Консервированная фасоль

Такой продукт сэкономит время на приготовление блюда — всё-таки варить фасоль дело то ещё. Мало того, что блюдо вы приготовите быстро, так оно ещё наверняка будет сытным. Всё потому, что в фасоли много клетчатки. Консерва простоит аж пять лет.

Киноа

Эта крупа станет полезной альтернативой для привычных гречки и риса. И простоять на полке может до трёх лет.

Мед