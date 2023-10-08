Диетолог Елена Тихомирова в беседе с NEWS.ru объяснила, почему нельзя слишком часто пить кофе.

По словам специалиста, в течение дня можно выпить одну или две чашки кофе. При более частом употреблении этого напитка рецепторы истощаются, а в результате наступает обратный эффект.

Действительно кофеин может стимулировать мозговую и физическую деятельность, он также повышает пульс, число сердечных сокращений, дыхательный объем.

"Предельная доза кофеина — 1000 миллиграммов, я бы посоветовала выпивать не больше одной-двух чашек кофе в день. При чрезмерном употреблении кофеина рецепторы просто истощатся. И вместо бодрости наступит сонливость", — рассказала Тихомирова.

Кофе способен улучшить состояние при низком давлении, а также замедлить процесс старения, так как обладает антиоксидантными свойствами.