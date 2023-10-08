Готовим чизкейк в тыкве
Если вы хотите удивить близких и гостей, приготовьте чизкейк. Что удивительного в этом блюде? То, что вы приготовите его в тыкве! Это выглядит эффектно, оригинально и очень красиво!
Ингредиенты:
- тыква мелкая — 1 шт
- творожный сыр — 300 г
- сливки 33% — 30 мл
- яйцо С1 — 1 шт
- лимон с цедрой — 1 шт
- заменитель сахара и ванилин по вкусу
- ягоды для украшения
Процесс приготовления:
- Срезаем с тыквы шапочку и вытаскиваем семена, промываем, смазываем внутри сиропом из заменителя сахара с лимоном и ставим в разогретую духовку при 200С на 20 минут (тыква должна стать полуготовая, но форму держать отлично, смотрите по своей тыкве, время зависит от размера).
- Пока запекаем тыкву мы делаем сам чизкейк: все смешиваем, натираем цедру с лимона, добавляем лимонный сок, пробуем на кислоту и сладость. Вымешиваем все до полной однородности.
- Достаем тыкву, сливаем сок, промакиваем салфетками внутри и начиняем ее массой. Закрываем крышечкой и возвращаем в духовку на 15 минут.
- Снижаем температуру до 140С, выкладываем сверху ягодки и держим еще минут 45.
- Достаем, даем остыть при комнатной температуре и ставим в холодильник на 12-14 часов.