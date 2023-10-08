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Готовим чизкейк в тыкве

Если вы хотите удивить близких и гостей, приготовьте чизкейк. Что удивительного в этом блюде? То, что вы приготовите его в тыкве! Это выглядит эффектно, оригинально и очень красиво!

Готовим чизкейк в тыкве
© unsplash.com

Ингредиенты:

  • тыква мелкая — 1 шт
  • творожный сыр — 300 г
  • сливки 33% — 30 мл
  • яйцо С1 — 1 шт
  • лимон с цедрой — 1 шт
  • заменитель сахара и ванилин по вкусу
  • ягоды для украшения

Процесс приготовления:

  1. Срезаем с тыквы шапочку и вытаскиваем семена, промываем, смазываем внутри сиропом из заменителя сахара с лимоном и ставим в разогретую духовку при 200С на 20 минут (тыква должна стать полуготовая, но форму держать отлично, смотрите по своей тыкве, время зависит от размера).
  2. Пока запекаем тыкву мы делаем сам чизкейк: все смешиваем, натираем цедру с лимона, добавляем лимонный сок, пробуем на кислоту и сладость. Вымешиваем все до полной однородности.
  3. Достаем тыкву, сливаем сок, промакиваем салфетками внутри и начиняем ее массой. Закрываем крышечкой и возвращаем в духовку на 15 минут.
  4. Снижаем температуру до 140С, выкладываем сверху ягодки и держим еще минут 45.
  5. Достаем, даем остыть при комнатной температуре и ставим в холодильник на 12-14 часов.