Как протеиновые батончики могут навредить организму

Протеиновые батончики пользуются большой популярностью в качестве полезного перекуса. Однако эксперты предупредили, что в некоторых случаях употребление такого продукта может нанести вред организму.

© Unsplash

По словам ведущего медицинского эксперта клиники «Инвитро» Виолетты Бурдаковой, протеиновый батончик не должен заменять человеку полноценный прием пищи. Это связано в первую очередь с тем, что такой перекус не может полностью удовлетворить потребность в витаминах и минералах.

Эксперт подчеркнула, что в течение дня разрешено съедать максимум 2 спортивных батончика. Объем такой пищи в суточном рационе не может превышать 5–10%. При этом лучше всего остановиться лишь на одном батончике. Чрезмерное употребление высококалорийного продукта грозит появлением лишних килограммов.

Фитнес-батончики полезны до и после выполнения физических тренировок, когда организму необходимо подкрепление белками, жирами и углеводами. Однако они не могут заменить полноценные продукты питания, богатые белками и аминокислотами: яйца, мясо и рыбу.

Врач объяснила, что чрезмерное употребление протеиновых батончиков нередко вызывает сбои в работе организма. При наличии диагностированных патологий риск развития нарушений увеличивается. Из-за большого содержания сахара и подсластителей продукт может вызвать набор массы тела, сахарный диабет, атеросклероз и различные нарушения липидного обмена. Кроме того, продукт может вызывать у некоторых людей аллергическую реакцию.