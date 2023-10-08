Какой продукт улучшит качество кожи и волос

Какой продукт поможет улучшить качество кожи и волос
Существует один продукт, который при регулярном добавлении в рацион поможет улучшить качество кожи, волос, а также укрепить кости и суставы. Речь о костном бульоне, рассказала гастроэнтеролог Диляра Лебедева в своем Telegram-канале.
А еще костный бульон восстанавливает организм при ОРВИ, отравлениях и заживляет слизистую кишечника, добавила врач.
"Весь смак в коллагене и минералах", — объяснила Лебедева.
По ее словам, при длительной варке трубчатых костей и хрящей коллаген растворяется с образованием глютина и желатина. Те, в свою очередь, усваиваются в желудке в виде аминокислот и коротких пептидов.
Впрочем, костный бульон можно есть не всем. В списке противопоказаний - обострение панкреатита, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, подагра, повышенная секреция желудка, заболевание почек и мочевых путей. Еще этот продукт нельзя детям до двух лет.