Какой продукт улучшит качество кожи и волос

Существует один продукт, который при регулярном добавлении в рацион поможет улучшить качество кожи, волос, а также укрепить кости и суставы. Речь о костном бульоне, рассказала гастроэнтеролог Диляра Лебедева в своем Telegram-канале.

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А еще костный бульон восстанавливает организм при ОРВИ, отравлениях и заживляет слизистую кишечника, добавила врач.

"Весь смак в коллагене и минералах", — объяснила Лебедева.

По ее словам, при длительной варке трубчатых костей и хрящей коллаген растворяется с образованием глютина и желатина. Те, в свою очередь, усваиваются в желудке в виде аминокислот и коротких пептидов.