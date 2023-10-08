В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать вареники

С капустой, вишней, творогом, с картошкой или грибами – все это вареники. Они могут быть как обычными, так и "ленивыми", а их название происходит от слова "варить". Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по выбору этого продукта в магазинах.

Специалисты советуют в первую очередь обратить внимание на внешний вид. Если упаковка прозрачная, надо убедиться, что вареники ровные, без трещин или разрывов. Края должны быть аккуратно склеены, так чтобы начинка не вытекала при готовке.

Упаковка должна быть целой, неповрежденной и содержать всю необходимую информацию о продукте, включая состав и срок годности.