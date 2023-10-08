Что приготовить из вареной курицы: 3 полезных рецепта

Салат с клубникой, курицей и авокадо

Ингредиенты:

Приготовление:

Вариант домашней заправки:

Все ингредиенты смешиваем. Можно положить в стеклянную банку, плотно закрыть и активно потрясти. Получается очень комплексный салат по балансу макронутриентов.

Некоторые производители делают курам инъекции фосфатов в качестве влагоудерживающих веществ, за счёт чего увеличивают объём и вес продукта. Поэтому перед приготовлением рекомендуется замочить курицу в растворе: лимонный сок (половина лимона) + 2 ст. л. кухонной соли + 1 л очищенной воды. Держать курицу в этом растворе необходимо 120 минут.