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Что приготовить из вареной курицы: 3 полезных рецепта от врача-токсиколога

Эти блюда просты в исполнении.

Что приготовить из вареной курицы: 3 полезных рецепта
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«Быстрые идеи для здоровых перекусов», – Михаил Кутушов, врач-токсиколог, к.м.н.

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Салат с клубникой, курицей и авокадо

Ингредиенты:

  • курица;
  • авокадо;
  • клубника;
  • листья салата и зелень.

Приготовление:

  1. Нарежьте курицу, авокадо и клубнику на кубики.
  2. Положите листья салата на дно посуды.
  3. Добавьте все ингредиенты в глубокую тарелку, перемешайте и подавайте к столу.

Вариант домашней заправки:

  • 2 ст. л. яблочного уксуса;
  • 1 ст. л. цельнозерновой горчицы;
  • 2 ч. л. мёда;
  • 1/4 стакана оливкового масла;
  • 1/4 ч. л. соли.

Все ингредиенты смешиваем. Можно положить в стеклянную банку, плотно закрыть и активно потрясти. Получается очень комплексный салат по балансу макронутриентов.

Некоторые производители делают курам инъекции фосфатов в качестве влагоудерживающих веществ, за счёт чего увеличивают объём и вес продукта. Поэтому перед приготовлением рекомендуется замочить курицу в растворе: лимонный сок (половина лимона) + 2 ст. л. кухонной соли + 1 л очищенной воды. Держать курицу в этом растворе необходимо 120 минут.

Полезная шаурма с курицей

Ингредиенты:

  • 250 г куриного филе;
  • 2 питы или 2 лаваша;
  • 1 небольшая луковица;
  • 2 помидора;
  • 1 огурец;
  • 1 зелёный перец (по желанию);
  • 6 ст. л. греческого йогурта;
  • оливковое масло, сок лимона по вкусу;
  • 1 ч. л. турецкой смеси специй (корица, кардамон, имбирь, куркума, кумин, перец);
  • соль и перец по вкусу;
  • зелень (укроп, петрушка) для украшения.

Приготовление:

  1. Нарежьте готовое куриное филе на тонкие полоски или кусочки. Посолите и поперчите по вкусу.
  2. В сковороде обжарьте куриное филе до золотистого цвета. Добавьте турецкую смесь специй и сок лимона. Обжаривайте всё вместе ещё несколько минут, чтобы специи хорошо пропитали мясо.
  3. Нарежьте лук, помидоры, огурец и зелёный перец тонкими полосками.
  4. Разогрейте питу в духовке или на сковороде.
  5. Сделайте соус: греческий йогурт + немного чёрного перца + турецкая смесь специй по желанию.
  6. Разложите обжаренное куриное филе, нарезанные овощи и зелень на питу или лаваш.
  7. Сверните питу (шаурму в лаваше привычным образом) в рулет.

Пирог с курицей

Ингредиенты:

  • 500 г слоёного теста;
  • 300 г варёной курицы (можно использовать остатки от приготовления бульона);
  • 1 луковица;
  • 2 моркови;
  • 2 стебля сельдерея;
  • 200 г грибов;
  • 100 г сыра;
  • 2 яйца;
  • соль и перец по вкусу;
  • растительное масло для обжарки.

Приготовление:

  1. Нарежьте луковицу, морковь, сельдерей и грибы (если используете) мелкими кубиками. В сковороде обжарьте лук до золотистого цвета, морковь, сельдерей и грибы.
  2. Добавьте варёную курицу, нарезанную кубиками, к овощам в сковороде. Посолите и поперчите по вкусу. Обжаривайте всё вместе ещё несколько минут, чтобы ингредиенты хорошо смешались.
  3. Разделите слоёное тесто на две равные части. Раскатайте одну половину и выложите её в форму для пирога. На тесто выложите приготовленную начинку из курицы и овощей. Натрите сыр на тёрке и посыпьте им начинку.
  4. Раскатайте вторую половину теста и накройте ею начинку. Закрепите края теста, чтобы пирог был герметичным. Взбейте яйца в миске и смажьте ими верхнюю поверхность пирога.
  5. Выпекайте пирог в разогретой духовке до 180 градусов 30–40 минут, пока тесто не станет золотистым.
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