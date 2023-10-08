Что приготовить из вареной курицы: 3 полезных рецепта от врача-токсиколога
Эти блюда просты в исполнении.
«Быстрые идеи для здоровых перекусов», – Михаил Кутушов, врач-токсиколог, к.м.н.
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Салат с клубникой, курицей и авокадо
Ингредиенты:
- курица;
- авокадо;
- клубника;
- листья салата и зелень.
Приготовление:
- Нарежьте курицу, авокадо и клубнику на кубики.
- Положите листья салата на дно посуды.
- Добавьте все ингредиенты в глубокую тарелку, перемешайте и подавайте к столу.
Вариант домашней заправки:
- 2 ст. л. яблочного уксуса;
- 1 ст. л. цельнозерновой горчицы;
- 2 ч. л. мёда;
- 1/4 стакана оливкового масла;
- 1/4 ч. л. соли.
Все ингредиенты смешиваем. Можно положить в стеклянную банку, плотно закрыть и активно потрясти. Получается очень комплексный салат по балансу макронутриентов.
Некоторые производители делают курам инъекции фосфатов в качестве влагоудерживающих веществ, за счёт чего увеличивают объём и вес продукта. Поэтому перед приготовлением рекомендуется замочить курицу в растворе: лимонный сок (половина лимона) + 2 ст. л. кухонной соли + 1 л очищенной воды. Держать курицу в этом растворе необходимо 120 минут.
Полезная шаурма с курицей
Ингредиенты:
- 250 г куриного филе;
- 2 питы или 2 лаваша;
- 1 небольшая луковица;
- 2 помидора;
- 1 огурец;
- 1 зелёный перец (по желанию);
- 6 ст. л. греческого йогурта;
- оливковое масло, сок лимона по вкусу;
- 1 ч. л. турецкой смеси специй (корица, кардамон, имбирь, куркума, кумин, перец);
- соль и перец по вкусу;
- зелень (укроп, петрушка) для украшения.
Приготовление:
- Нарежьте готовое куриное филе на тонкие полоски или кусочки. Посолите и поперчите по вкусу.
- В сковороде обжарьте куриное филе до золотистого цвета. Добавьте турецкую смесь специй и сок лимона. Обжаривайте всё вместе ещё несколько минут, чтобы специи хорошо пропитали мясо.
- Нарежьте лук, помидоры, огурец и зелёный перец тонкими полосками.
- Разогрейте питу в духовке или на сковороде.
- Сделайте соус: греческий йогурт + немного чёрного перца + турецкая смесь специй по желанию.
- Разложите обжаренное куриное филе, нарезанные овощи и зелень на питу или лаваш.
- Сверните питу (шаурму в лаваше привычным образом) в рулет.
Пирог с курицей
Ингредиенты:
- 500 г слоёного теста;
- 300 г варёной курицы (можно использовать остатки от приготовления бульона);
- 1 луковица;
- 2 моркови;
- 2 стебля сельдерея;
- 200 г грибов;
- 100 г сыра;
- 2 яйца;
- соль и перец по вкусу;
- растительное масло для обжарки.
Приготовление:
- Нарежьте луковицу, морковь, сельдерей и грибы (если используете) мелкими кубиками. В сковороде обжарьте лук до золотистого цвета, морковь, сельдерей и грибы.
- Добавьте варёную курицу, нарезанную кубиками, к овощам в сковороде. Посолите и поперчите по вкусу. Обжаривайте всё вместе ещё несколько минут, чтобы ингредиенты хорошо смешались.
- Разделите слоёное тесто на две равные части. Раскатайте одну половину и выложите её в форму для пирога. На тесто выложите приготовленную начинку из курицы и овощей. Натрите сыр на тёрке и посыпьте им начинку.
- Раскатайте вторую половину теста и накройте ею начинку. Закрепите края теста, чтобы пирог был герметичным. Взбейте яйца в миске и смажьте ими верхнюю поверхность пирога.
- Выпекайте пирог в разогретой духовке до 180 градусов 30–40 минут, пока тесто не станет золотистым.
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