Какие блюда из овощей могут привести к набору веса

Несмотря на пользу овощей для здоровья, иногда даже они могут заставить человека потолстеть. Все дело в том, как продукты готовятся.

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Овощи рекомендуют потреблять для похудения и восстановления здоровья. Но некоторые блюда из них могут дать обратный эффект.

Баклажан в темпуре готовится с применением яиц и муки. Покрытые кляром составляющие помещают в кипящее масло. Все это дает блюду много лишних калорий.

Соус из шпината и артишоков также не рекомендуют худеющим людям. Несмотря на наличие в нем овощей, сыр и сливки делают его очень жирным, сообщает Eat this, not that!

Морковный торт также вполне способен сильно навредить фигуре. При изготовлении этого десерта используют сахар, масло и муку. В результате получается одно из наименее полезных блюд из моркови.

Также с опаской нужно отнестись к овощному гратену. В нем используется сладкий картофель. Все ингредиенты заливают сливками и маслом, запекают с сыром. Крахмальные овощи и калорийный ингредиенты делают блюдо очень питательным.