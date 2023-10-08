Что съесть, чтобы согреться

О том, потребление каких продуктов поможет согреться, рассказала «Общественная Служба Новостей».

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Холодное время не зря называют суровым – вечное ощущение мороза на щеках и продрогшего тела то еще испытание. Согреться может помочь не только теплая одежда, но и согревающая пища.

Древняя китайская медицина к списку продуктов с такими свойствами относила: многие специи и травы (анис, базилик, кумин, корицу, гвоздику, кориандр, чеснок, черный перец, имбирь, женьшень, укроп, петрушку, розмарин), мед, орехи, брюкву, лук, овес, дикий рис, чай, свинину, говядину, яйца, кинзу, птицу, рыбу и некоторые другие.

У системы альтернативных лекарств в Индии же есть и другие виды еды: ягнятина, крольчатина, йогурт, чечевица, большинство растительных масел, свекла, редис, помидоры, апельсины, гречневая крупа, коричневый рис, рожь.

Если же говорить о традиционной медицине, издание собрало несколько разновидностей пищи с подтвержденным наукой эффектом. В список вошла морская капуста, в которой содержится много витаминов группы В, поможет бороться с усталостью. Кстати, специалисты советуют есть ее именно в свежем виде, так как консервация лишает ее почти всех полезных свойств. Также полезно есть хурму, которая налаживает работу сосудов, это очень поможет метеозависимым людям осенью и зимой.

Обратить внимание стоит и на гранат, он также содержит витамины группы B и поможет со стрессами. Обязательно в рацион надо включить квашеную капусту, в ее 100 граммах содержится суточная норма аскорбиновой кислоты. Также картофель содержит калий, улучшающий кровообращение, а потому согревающий. Эксперты советуют не жарить, а варить или запекать.