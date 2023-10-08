Почему нельзя есть овсяную кашу каждый день

Овсяная каша давно заслужила репутацию полезного и питательного продукта. Она богата клетчаткой, витаминами и минералами, и часто рекомендуется включать в рацион для поддержания здоровья. Однако, несмотря на все ее преимущества, диетологи не рекомендуют употреблять овсяную кашу каждый день.

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Первая причина, почему овсяную кашу не рекомендуют есть каждый день, связана с ее высоким содержанием гликемического индекса (ГИ). Гликемический индекс - это показатель, отражающий скорость повышения уровня сахара в крови после употребления определенного продукта. Овсяная каша имеет сравнительно высокий ГИ, что означает, что она может вызывать быстрый и значительный скачок уровня сахара в крови. Постоянное употребление продуктов с высоким ГИ может привести к развитию инсулинорезистентности и повышенному риску развития диабета типа 2.

Вторая причина связана с содержанием фитиновой кислоты в овсяной каше. Фитиновая кислота является антипитательным веществом, которое может связывать некоторые минералы, такие как кальций, железо, цинк и магний, и препятствовать их усвоению организмом. Регулярное потребление овсяной каши может привести к дефициту этих важных минералов, особенно при недостаточном разнообразии питания.

Третья причина, почему овсяную кашу не следует есть каждый день, связана с наличием антипитательных факторов, таких как фитохимикаты и лектины. Фитохимикаты могут оказывать негативное влияние на пищеварение и усвоение питательных веществ. Лектины, в свою очередь, могут вызывать воспалительные процессы в организме и негативно влиять на работу кишечника.