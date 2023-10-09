Эксперты рассказали о пользе куриного фарша
Чем полезен куриный фарш, как его производят и, какую часть птицы лучше выбирать для приготовления котлет, рассказали врачи и эксперты Роспотребнадзора на портале здоровое-питание.рф.
Эксперты отмечают, что лучший куриный фарш делают из бедра – в нем большой процент мышечной ткани, богатой цинком, который активизирует иммунные клетки организма.
Многие опасаются, что в курином мясе или бульоне есть антибиотики. У проверенных производителей такого быть не может. Но если есть сомнения, помогут советы врача-диетолога Юлии Чехониной.
По ее словам, перед приготовлением можно залить мясо курицы слегка подсоленной водой или же варить суп на втором бульоне. Также эксперт отмечает, что антибиотики могут накапливаться в жировой части продукта - поэтому лучше срезать видимый жир и кожу курицы.
В курином фарше содержится аминокислота лизин, которая снижает частоту обострения герпеса 1-го типа – той самой "простуды" на губах. Вещество также поддерживает здоровье нервной системы.
- Куриное мясо – отличный источник витамина В6. Он необходим нашему организму для улучшения настроения, так как участвует в синтезе серотонина, а также помогает справиться с раздражительностью и бессонницей. Поэтому я рекомендую почаще добавлять в свой рацион куриное мясо, чтобы поддержать нормальную работу нервной системы и помочь организму в непростой осенне-зимний период, – прокомментировала диетолог.
В курином мясе также много витамина РР, нормализующего уровень холестерина в крови. Тем, кто страдает заболеваниями ЖКТ, предпочтительнее есть именно измельченное мясо, так как оно лучше обрабатывается ферментами и легче переваривается.
При выборе фарша в первую очередь обращайте внимание на состав – в нем не должно быть никаких добавок. Цвет должен быть розовым или светло-розовым. Качественный фарш имеет однородную структуру. Упаковка должна быть целой, не вздутой.
Эксперт Роспотребнадзора Екатерина Головкова также советует соблюдать правила гигиены. Обезопасить себя от заражения через мясо опасными патогенами поможет термическая обработка — продукт следует готовить около часа. Для разделки мяса должна быть отдельная пластиковая или стеклянная доска и специальный нож. Каждый раз после использования их нужно тщательно мыть с мылом под горячей водой.