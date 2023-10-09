Эксперты рассказали о пользе куриного фарша

Чем полезен куриный фарш, как его производят и, какую часть птицы лучше выбирать для приготовления котлет, рассказали врачи и эксперты Роспотребнадзора на портале здоровое-питание.рф.

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Эксперты отмечают, что лучший куриный фарш делают из бедра – в нем большой процент мышечной ткани, богатой цинком, который активизирует иммунные клетки организма.

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Многие опасаются, что в курином мясе или бульоне есть антибиотики. У проверенных производителей такого быть не может. Но если есть сомнения, помогут советы врача-диетолога Юлии Чехониной.

По ее словам, перед приготовлением можно залить мясо курицы слегка подсоленной водой или же варить суп на втором бульоне. Также эксперт отмечает, что антибиотики могут накапливаться в жировой части продукта - поэтому лучше срезать видимый жир и кожу курицы.

В курином фарше содержится аминокислота лизин, которая снижает частоту обострения герпеса 1-го типа – той самой "простуды" на губах. Вещество также поддерживает здоровье нервной системы.

- Куриное мясо – отличный источник витамина В6. Он необходим нашему организму для улучшения настроения, так как участвует в синтезе серотонина, а также помогает справиться с раздражительностью и бессонницей. Поэтому я рекомендую почаще добавлять в свой рацион куриное мясо, чтобы поддержать нормальную работу нервной системы и помочь организму в непростой осенне-зимний период, – прокомментировала диетолог.

В курином мясе также много витамина РР, нормализующего уровень холестерина в крови. Тем, кто страдает заболеваниями ЖКТ, предпочтительнее есть именно измельченное мясо, так как оно лучше обрабатывается ферментами и легче переваривается.

При выборе фарша в первую очередь обращайте внимание на состав – в нем не должно быть никаких добавок. Цвет должен быть розовым или светло-розовым. Качественный фарш имеет однородную структуру. Упаковка должна быть целой, не вздутой.