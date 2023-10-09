Врач объяснила, чем опасен кофе на завтрак

По словам специалиста, если на завтрак пить только кофе и ничего не есть, это может привести к увеличению размера талии и набору лишнего веса. Татьяна Жарова объяснила, что кофе повышает уровень сахара в крови, из-за чего создается иллюзия сытости. Но питательных веществ при этом организм не получил.