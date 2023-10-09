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Врач объяснила, чем опасен кофе на завтрак

Врач-диетолог Татьяна Жаровская рассказала радио Sputnik, почему нельзя завтракать только кофе.

По словам специалиста, если на завтрак пить только кофе и ничего не есть, это может привести к увеличению размера талии и набору лишнего веса. Татьяна Жарова объяснила, что кофе повышает уровень сахара в крови, из-за чего создается иллюзия сытости. Но питательных веществ при этом организм не получил.

Врач советует делать завтрак более калорийным и включать в рацион сливочное масло, яйца или бекон, поскольку именно жиры помогают стимулировать высвобождение желчи, благодаря чему налаживается пищеварения.

Также Татьяна Жаровская предупредила, что в норме у женщин талия не превышает 82-85 сантиметров, а у мужчин – 90-92 сантиметров.

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Ранее диетолог Тихомирова объяснила, почему нельзя пить кофе слишком часто.

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