Врач объяснила, чем опасен кофе на завтрак
Врач-диетолог Татьяна Жаровская рассказала радио Sputnik, почему нельзя завтракать только кофе.
По словам специалиста, если на завтрак пить только кофе и ничего не есть, это может привести к увеличению размера талии и набору лишнего веса. Татьяна Жарова объяснила, что кофе повышает уровень сахара в крови, из-за чего создается иллюзия сытости. Но питательных веществ при этом организм не получил.
Врач советует делать завтрак более калорийным и включать в рацион сливочное масло, яйца или бекон, поскольку именно жиры помогают стимулировать высвобождение желчи, благодаря чему налаживается пищеварения.
Также Татьяна Жаровская предупредила, что в норме у женщин талия не превышает 82-85 сантиметров, а у мужчин – 90-92 сантиметров.
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