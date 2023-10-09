Эксперты Роспотребнадзора рассказали о пользе капусты кольраби

Кольраби - родственница обычной белокочанной капусты, цветной и брокколи. Она имеет множество полезных свойств. О том, почему обязательно стоит включить этот овощ в свой рацион, рассказал специалисты Роспотребнадзора.

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Кольраби – отличный источник питательных веществ. Одна чашка (135 г) кольраби содержит примерно 36 ккал, 8 г углеводов, 5 г клетчатки, 3 г белка, 93% суточной нормы витамина С.

Витамин С – мощный антиоксидант, который защищает организм от повреждения свободными радикалами, играет важную роль в процессах заживления ран, синтезе коллагена, всасывании железа и поддержании иммунитета. Кроме этого в кольраби содержится широкий спектр других антиоксидантов.

Придерживаясь диеты с высоким содержанием овощей, богатых антиоксидантами, снижается риск развития диабета, метаболических заболеваний. Все цветные разновидности кольраби уменьшают риск развития некоторых видов рака, заболеваний сердечно-сосудистой системы и воспалительных процессов.

Пищевые волокна (клетчатка) помогают поддерживать здоровье кишечника и контролировать уровень холестерина и сахара в крови. Благодаря этому кольраби не только благотворно влияет на уровень сахара и липидов в крови, но и способствует увеличению объема стула и регулярному опорожнению кишечника, а также поддерживает естественную микрофлору кишечника.