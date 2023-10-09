Диетолог предупредила о вредном свойстве помидоров

Несмотря на многочисленные полезные свойства помидоров, употребление этих овощей в свежем и консервированном виде вредно при болезнях ЖКТ и почек, рассказала Пятому каналу диетолог Елена Соломатина. По ее словам, присутствие в помидорах различных кислот несет риск развития заболеваний пищеварительной системы, а нарушений солевой обман, в частности, подагры.

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Помидоры — все-таки достаточно кислые овощи, поэтому при проблемах желудочно-кишечного тракта, особенно в стадии обострения, при различных гастритах, язвах, панкреатите, заболеваниях печени, конечно, лучше от употребления отказаться, — пояснила специалист.

Кроме того, как отметила диетолог, высокое содержание в томатах щавелевой кислоты наносит вред при заболеваниях почек, повышенном уровне мочевой кислоты, подагре и связанных с ней проблемах с суставами.

Большое количество соли и уксуса в консервированных томатах противопоказано при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, а также при проблемах с сердцем и сосудами, продолжила эксперт.

Соль задерживает жидкость. И людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, отеками, конечно, тоже лучше от таких помидоров отказаться или есть в совсем минимальном количестве, — рассказала диетолог.

Соломатина также предупредила об опасности употребления в пищу зеленых помидоров и блюд, которые готовят из недозревших плодов — они содержат ядовитое органическое соединение соланин.