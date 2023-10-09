Диетолог назвал полезную альтернативу молоку и мясу для получения белка

Растительное мясо и молоко могут заменить привычные мясные и молочные продукты, в которых содержится слишком много насыщенных жирных кислот. Об этом Tsargrad.tv рассказал заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.

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По его словам, переизбыток насыщенных жирных кислот может грозить проблемами со здоровьем. Так, например, чрезмерное употребление красного мяса может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету и ожирению. Получить необходимый белок поможет растительная продукция, которая создается искусственно из белка растений и по внешнему виду, вкусу, запаху и консистенции напоминает настоящее мясо и молоко.

«Продукт очень вкусный, полезный, не вредит организму, так как в составе присутствуют ненасыщенные жирные кислоты. Но и белка вы получите не меньше, чем от куска говядины. Растительный белок прекрасно усваивается и насыщает организм. А после употребления отсутствует тяжесть и чувство переедания», — сказал Кабанов.