Какие продукты следует включить в рацион осенью

Эксперты Роспотребнадзора составили список продуктов, которые помогут перед предстоящими морозами зарядиться витаминами. Рассказываем, что необходимо включить в свой рацион в октябре.

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Один из главных овощей октября — тыква. Оранжевые сорта содержат в несколько раз больше бета-каротина, чем морковь. Он важен для зрения, способствует росту и обновлению тканей в организме и помогает регулировать иммунную систему. Также тыква - чемпион среди овощей по количеству железа, меди и фтора, пишет Orenday.ru.

Не забываем про кабачки и патиссоны. Кроме того, на прилавках можно найти вкусные баклажаны, помидоры, огурцы, морковь, свеклу, болгарский перец, репу, топинамбур, сельдерей, чеснок, фенхель, хрен, цикорий, пастернак, репчатый лук, лук-порей, стручковую фасоль, картофель и батат.

Уделите внимание разным видам капусты: белокочанной, краснокочанной, брюссельской, савойской, цветной, брокколи. И не забудьте украсить блюда сезонной зеленью.

Из фруктов рекомендуется покупать яблоки, груши, айву, сливу, хурму, киви, инжир. Продолжается сезон целебных ягод: клюквы, боярышника, бузины, калины, облепихи, шиповника. Все они богаты витаминами, укрепляют иммунитет и предотвращают простудные заболевания.