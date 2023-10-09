Выпечка с ароматом корицы: секретные рецепты

В топ осенних ароматов непременно входит корица: у этой специи согревающий, яркий, бодрящий запах, который повышает настроение. А выпечка с пряностью позволяет создать атмосферу уюта и тепла.

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Тыквенные кексы

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Взбейте два яйца, добавьте 100 грамм сливочного и пару ложек растительного масла, измельченную тыкву, сахар по вкусу, немного соли, половину чайной ложки корицы и пакетик разрыхлителя. Вводите в тесто муку, пока его консистенция не станет похожей на густую сметану. Смажьте формы для кексов маслом и заполните каждую тестом на треть. Отправьте в духовку на 20 минут при температуре 200 градусов.

Яблочные слойки

Включите духовку. Пока она нагревается, вы успеете сделать заготовку для выпечки. Возьмите пласт слоеного дрожжевого теста, слегка раскатайте и нарежьте на длинные полоски шириной около сантиметра. Яблоки нарежьте кружочками, вырезав сердцевину, каждый кусочек обмакните в смесь сахара и корицы, затем обмотайте тестом. Смажьте колечки желтком или молоком и отправляйте в духовку на 15—20 минут до золотистости.

Нежное печенье

Взбейте два яйца, 100 грамм сливочного масла, три столовых ложки сахара и половину чайной ложки корицы, добавляйте муку, пока тесто не станет плотным, чтобы от него можно было отщипывать небольшие части. Можно дополнить печенье орехами, сушеной вишней или шоколадом. Все тщательно перемешайте и отправьте в холодильник на полчаса. После этого отщипывайте от основного куска небольшие части и формируйте шарики размером с грецкий орех. Выложите их на противень и немного прижмите. Поставьте печенье в духовку на 15 минут.

Творожные булочки с корицей